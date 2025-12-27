お笑いタレントのキンタロー。がものまねショットを披露し、話題だ。

２７日までにインスタグラムで「Ｍ−１グランプリ２０２５の時の上戸彩さん 今年も上戸彩さんが美しすぎる」と書き始めると、上戸彩のものまねをした姿を公開。

「毎年勝手に使命感にかられてやっている Ｍ１の上戸彩さんのものまね ネックレスがどうしてもなかったので肌に直接描きました はやくやらなければ！ものまねは鮮度命！！Ｍ−１グランプリ２０２５モノマネ早くやらなきゃ！！」とつづった。

「それも含めてお届け致します たくろうさんおめでとうございます！赤木さんのものまねに初挑戦 調べたら赤木さんと同誕でした！」と続け「Ｍー１」で優勝した漫才コンビ「たくろう」の赤木裕になり切った姿も披露した。

この投稿にファンからは「パーツパーツは似てるのよ」「似てるー天才！！」「赤木さんのモノマネも面白いのでもっと長いの見たいです」「上戸彩ちゃんに似てますね赤木さんもめちゃくちゃ似てる」「天才かよ」「赤木君やるとこ、さすが仕事早っっ」などのコメントがあがっている。