ジャック・ブラック、世界2000億円ヒット「スーパーマリオ」映画版の続編に自信

ジャック・ブラックが、新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」はゲームファンに「とても満足」してもらえるだろうと自信を見せた。



2023年の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の続編となる来月4月に公開の新作で、クッパの声を再び務めるジャックは、マリオファンに喜んでもらえるだろうと語っている。



GamesRadar＋にジャックはこう話す。



「秘密は保持しなければいけないけど、ヒントはたくさん散りばめられているし、あの世界観を愛する人たちには、映画での描写にとても満足してもらえると思う」



新作では、マリオ役のクリス・プラットをはじめ、ピーチ姫のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイ、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キーら前作からの声優が続投、アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニックが再びメガホンを執っている。



前作は世界で13億ドル（約2032億円）の興行収入を記録する大ヒットを収めた。