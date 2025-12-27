大学教授を定年前に退職した作家の三砂ちづるさん。竹富島に移住し、65歳にして初めての一人暮らしに挑んでいます。人口330人、娯楽施設はもちろん、買い物ができる店もない「不便」な島。ですが、年間25もの祭事・行事がある島での暮らしは、つねに神様とともにあり、島の人たちとの深い人間関係にも守られています。島での移住最初の１年を綴った著書『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】大学教授を定年前に退職した作家の三砂ちづるさんが、島での移住最初の１年を綴った著書『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』

グック

竹富島には伝統建築の家しか建てられない。

伝統建築の家、というのは、いわゆる赤瓦平屋造りの家なのだが、何をもって竹富の伝統建築の家、というか、は、結構細かく決まっており、まちなみ調整委員会にマニュアルとして記されている。

町並み保存、ということなのだから、重要なのは「外からの見た目」であり、外から伝統建築の造りになっていれば、内部はどのように作っても構わないことになっていて、極端に言えば外から見れば伝統建築だけど、中はすっかり洋風の家、というのを作ってもいいのだけれど、

外に向かって縁側があって、そこから出入りするような家、ということを考えると、おのずと、縁側の向こうに一番座、二番座、という和室があって、そこに続いてキッチンがあって、寝室が裏座と呼ばれる家の裏側で……という造りになっていく。

文化庁のデータベースによると、竹富島の伝統建築は「屋敷内の伝統的な構成と配置に珊瑚礁のグック（石垣）に取り囲まれた伝統的な屋敷の中心に居室・寝室としてのフーヤ（主屋）が建ち、その西隣に炊事棟（トーラ）が位置している。

家屋の外観は、木造（貫屋造）・平屋の構造と、琉球赤瓦葺き漆喰塗りまたは茅葺の寄棟屋根、木板張り・木板雨戸の外壁、軒の深さと低さなどが特徴」である。

フーヤと呼ばれる「主屋」とトーラと呼ばれる「離れ」

つまり、フーヤと呼ばれる主屋とトーラと呼ばれる離れの二棟造りになっていて、主屋だけ建てるのではなくて、トーラも本来なら作らなければならない。

トーラというのはもともと炊事をしていた土間の建物だったというが、だんだん炊事場がフーヤの中に移っていって、今残っていて、使われているトーラの多くは、いわゆる、「離れ」の部屋になっていたりする。

知り合いの家ではトーラに畳を敷いて、祭りの時など家族が多い時にはそこに寝てもらえるような部屋にしていて、普段は冷凍庫を置いて、半分はものづくりの工房にしている、というような感じである。

新しく建てたお家には、フーヤとトーラをつないで、つなぎの部分に玄関を作って、一棟の家にしているところもあるから、そのあたりは現代的な生活様式に合わせていいようだが、とにかく外から見て形が整っていなければならない。

2024年4月にできた私の家は、ちょっと予算が高くなりすぎるのでトーラを作ることはできず、フーヤのみを計画し、トーラは将来的に作る、ということで許可をもらった。

家の周囲のグックも伝統建築

文化庁データベースにある通り、さらに竹富島を訪問された方はおわかりのように、伝統建築や町並みは、家だけではなく、家の周囲のグックもその一部である。

竹富島のグックの高さは、現在はそんなに高くなく、家の中にいると、道を歩いている人の首から上はだいたい見えるような高さである。

ということは、外を歩いている人にもグック越しにお家の中が見える、ということでもある。

今、住んでいる家のグックの高さを測ってみると130〜140センチくらいだから、まあ、そういうことだ。

集落全体の風景が観光資源となっている竹富島なので、集落の道を観光の皆さんが頻繁に通られる。観光の皆さんは別に家をのぞく気もないと思うのだが、伝統家屋を見ようとこちらをご覧になると、家の中にいる私と、目が合ったりする。

上下水道などが完備する前、つまりは竹富の道や敷地内に「管」を通す前は、グックはもっと高かったそうで、外から家の様子はのぞけないくらいの高さであったということだ。

つまりいろいろ整備していく途上で竹富島の道は高さが上がり、相対的にグックが低くなった、ということらしい。



グック『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』より

「野面積み」と呼ばれる竹富島のグック

竹富島には星野リゾートが運営する「星のや竹富島」があり、あたかも竹富島にもう一つ集落ができたかのような48棟の伝統建築のフーヤと、グックの風景が広がっているのだが、そこのグックは160〜170センチあるらしく、島の方によると、その高さは、昔の竹富島の風景に近いのだという。

「星のや竹富島」は宿泊しないと敷地に立ち入れないので（他のホテルにあるようにレストランやショップだけ利用、というのはできない）、そして宿泊は、大変お高いので、昔の竹富島の風景に近いと言われても、誰でもがおいそれと見物できるわけではないのだが、そのように作られた「星のや竹富島」は一見に値するのであろうと思う。

竹富島のグックは「野面(のづら)積み」と呼ばれる、石積みとしては最も古い積み方で積まれていく。

これは、石を切ったり、石と石の間に何かくっつけるものを使ったりすることなく、自然の石の形を把握しながら、きれいな石垣の形に積んでいくものである。

琉球珊瑚礁の隆起した島だから、竹富島の石は、おのずと文化庁データベースにあるように「珊瑚礁のグック」となる。

現在の竹富島は観光の島であり、先の世代の時代には島中に広がっていたという畑はもう見ることができない。

耕作できるところは耕作してきた竹富では、畑や屋敷の土地に使用するために開墾した時に出てきた石をグックとして積んだのが始まりではないかと言われている。

