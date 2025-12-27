ホークスJr.の石光奏都選手が「NPBジュニア」初戦で5回1安打無失点好投

小学生離れした速球でスタンドを沸かせた。選りすぐりの小学生がNPB12球団などのユニホームを着て日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が26日に開幕。連覇を狙う福岡ソフトバンクホークスジュニアの初戦先発を託された石光奏都選手（6年＝福岡・金田ジュニアクラブ）は、自己最速を1キロ上回る126キロを計測するなど速球を連発し、5回1安打無失点と快投し、チームに勝利をもたらした。本職は捕手とあって、可能性は無限大だ。

横浜スタジアムのオープニングゲームとなったソフトバンクジュニアと横浜DeNAベイスターズジュニアによる一戦。初回、石光くんは先頭打者に対して120キロ台の速球を続けて追い込むと、126キロを計測した“渾身の1球”で空振り三振に打ち取り、好発進を切った。

その後も勢いは止まらない。2回に1安打を許した以外は一人も走者を出さないほぼ完璧な投球。球威は最後まで衰えず、毎回の6奪三振をマークして相手打線を封じた。石光くんは試合後、「最高の準備ができていたので、良いピッチングができた。10点満点中10点です」と笑顔。初回は緊張で足が震えたというが、三者凡退に抑えたことにより落ち着きを取り戻した。

対戦したDeNAジュニアの松井飛雄馬監督は「好投手というのは分かっていたので、何とか事を起こそうとセーフティーバントをしたり、初球からどんどん振ったりして対策しましたが、あの球威でコントロールが良いと攻略できませんでした」と脱帽した。

嘉弥真新也監督「やりたいようにやらせるのが僕の仕事」

今年から就任し、初陣を白星で飾ったホークスジュニアの嘉弥真新也監督は、石光くんについて、「選考の段階から速い球を投げていたので、投げ方は変えずにトレーニングだけやらせたら、体も大きくなって自然とスピードが上がっていった。特に教えたことはありません」と話す。それほどセンスに溢れている選手だ。

嘉弥真監督は「子どもたちのやりたいようにやらせるのが僕の仕事」とも口にする。この日も石光くんには「自分の好きなように投げてこい」と言葉をかけた。

石光くんは普段から野球塾に通っており、150キロを投げるコーチの指導を受けながら球速アップを図ってきた。「両肩を回すトレーニングなどを教わってから、強いボールを投げられるようになりました」と話すように、独自の方法でそれを体現している。

また、所属する金田ジュニアクラブでは捕手がメインポジション。「（防具をつけるため）夏は暑いけど、自分のリードでピッチャーが良い投球をしたら嬉しいので、キャッチャーの方が好き」と目を輝かせ、好きな選手にはかつてホークスの正捕手として活躍した城島健司さんを挙げる。大人が制限したり、軌道修正したりするのではなく、「やりたいようにやらせる」ことが、飛躍的な成長につながるケースもあるということだろう。

「ピッチャーの時は6イニングを投げ切る気持ちで臨んで、バッターの時は絶対に塁に出てホームランも打ちたい」と石光くん。可能性をどう広げていくかは本人次第だ。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）