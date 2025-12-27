大泉洋“福山雅治の最近の口グセ”明かす、お金を「使うターンに入った。使い切れない」
俳優の大泉洋（52歳）が、12月26日に放送されたバラエティ番組「福山雅治×大泉洋 超！！弾丸2人旅 in ニューヨーク」（TBS系）に出演。福山雅治（56歳）の“最近の口グセ”について語った。
「ラストマン」のロケでニューヨークを訪れた大泉と福山が、1日延泊して、14時間半にわたる弾丸2人旅を敢行。その旅の予算として、番組側からは2人で約5万円（350ドル）が渡された。
すると、大泉は「僕たちはね、若手のアイドルじゃないんだよ」とぼやき節。一方、福山は「出せって言われたら（お金は）全然出せるよ」と話し、大泉も「あるんだよ！」と頷く。
そして大泉は「最近のね、こちら（福山の）口グセ教えようか？ 『洋ちゃんね、もうね、“使うターン”に入りましたから。じゃないとね、使い切れない」と福山の口グセを明かし、福山も「復路に入りました。箱根で言うとね。（往路は終わって）復路なんですよ。通り過ぎたよ、こういうのは。往路で通り過ぎたよ！」と語った。
