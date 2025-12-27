FRUITS ZIPPERの豪華な新春特番が放送決定！SPコラボパフォーマンス＆サプライズ登場も

初の東京ドーム公演、史上最大規模のアリーナツアー開催、さらには紅白歌合戦出場と、2025年大躍進のFRUITS ZIPPER。

彼女たちの新春特番『FRUITS ZIPPERのはちゃめちゃファクトリー』が、2026年1月2日（金）に放送されることが決定した。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、“KAWAII”を発信し大躍進を続けるFRUITS ZIPPER。

同番組は、2026年もさらなる飛躍をするために、さまざまなことを学びながらFRUITS ZIPPERをグループとしても個人としてもアップデートし、大きく育てて世界中に出荷するための番組となっている。

◆FRUITS ZIPPERは佐藤栞里にハマれるか!?

番組冒頭パートで進行を務めるのは、アルコ＆ピース・平子祐希。「今のままでいいのかな？」「世界に“KAWAII”を発信するんじゃ…ちがうんだっけ!?」と愛ある活を入れながら、FRUITS ZIPPERの新たな魅力を引き出していく。

そんなスタジオに、佐藤栞里が登場。FRUITS ZIPPERが“佐藤栞里にハマる”ために全力で企画に挑戦することに。

「“佐藤栞里”と書いて“芸能界”ですから」と平子が語るほど、大御所の信頼も厚い佐藤。憧れの存在だという鎮西寿々歌をはじめ、メンバーたちは佐藤との対面に大興奮する。

まずは佐藤のスゴいと思うところを伝えてお近づきになることに。“バラエティとモデルの使い分け”、“聞き上手”、“頭の回転がはやい”などさっそく称賛が止まらない。

さらに、平子からは「栞里ちゃんがいてくれると助かる」という業界内でも絶賛されているエピソードも飛び出す。

今回は、佐藤にハマるためにみんなで2つのゲームに挑戦する。

佐藤とのフィーリングが試される、身振り手振りを使った伝言ゲーム「はちゃめちゃ！オノマトペジェスチャー」対決では爆笑の連続。助け合いがまさかの仲間割れに発展する事態も。

続いては、「究極の2択！ビリビリビリっとクイズ」。メンバー6人と佐藤が手をつなぎ、2択の答えをみんなで合わせるという以心伝心ゲームに挑戦することになるが、どれくらいビリビリなのかを見本で見せられ、恐怖の一同。さらに珍回答が続出してしまう。

はたしてFRUITS ZIPPERは佐藤栞里にハマることはできるのか？

◆しんちゃんもサプライズ登場！

さらに、2026年に飛躍するためには「子どもたちからの人気も重要！」ということで、もっと子どもからの支持を受けたいFUJIWARA・藤本敏史、森香澄と進行役のウエストランド・井口浩之とともに幼稚園ロケへ。

実は、鎮西＆真中まなの“幼稚園に行きたい”という希望から今回の企画が実現した。

2人が考案したオリジナルゲームで園児たちと対決して大盛り上がり。2チームに分かれてそれぞれゲームを行うが、メンバーは園児たちに翻弄されっぱなしに。

子どもたちと触れ合う、普段なかなかみられないFRUITS ZIPPERの様子に注目だ。

また、今回はFRUITS ZIPPERが普段から楽屋や移動車で歌っているという『睡蓮花』を湘南乃風とスペシャルコラボパフォーマンス。

さらに、アニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌『はちゃめちゃわちゃライフ！』をしんちゃんと一緒にスペシャル歌唱する。