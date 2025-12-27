FRUITS ZIPPERの新春特番『FRUITS ZIPPERのはちゃめちゃファクトリー』（テレビ朝日系）が、2026年1月2日23時30分から放送される。

（関連：【画像あり】新春特番『FRUITS ZIPPERのはちゃめちゃファクトリー』FRUITS ZIPPER＆出演者らの集合ショット）

本番組は、2026年もさらなる飛躍をするために様々なことを学びながら、FRUITS ZIPPERをグループとしても個人としてもアップデートし大きく育てて、世界中に“出荷”するための番組。冒頭パートではアルコ＆ピース 平子祐希が進行を務め、「今のままでいいのかな？」「世界に“KAWAII”を発信するんじゃ…ちがうんだっけ？！」と愛ある喝を入れながら、FRUITS ZIPPERの新たな魅力を引き出していく。

さらにスタジオには、佐藤栞里が登場。FRUITS ZIPPERが“佐藤栞里にハマる”ために全力で企画に挑戦することに。「“佐藤栞里”と書いて“芸能界”ですから」と平子が語るほど、大御所の信頼も厚い佐藤。憧れの存在だという鎮西寿々歌をはじめ、メンバーたちは佐藤との対面に興奮。まずは佐藤のスゴいと思うところを伝え、お近づきになることに。“バラエティーとモデルの使い分け”、“聞き上手”、“頭の回転がはやい”など称賛が止まらず、平子からは「栞里ちゃんがいてくれると助かる」という業界内でも絶賛されているエピソードも飛び出す。

今回は、佐藤にハマるために2つのゲームに挑戦。佐藤とフィーリングが試される身振り手振りを使った伝言ゲーム『はちゃめちゃ！オノマトペジェスチャー』対決では、爆笑の連続ながらも、助け合いが仲間割れに発展する事態も見られた。

続く『究極の2択！ビリビリビリっとクイズ』では、メンバー6人と佐藤が手をつなぎ、2択の答えをみんなで合わせるという以心伝心ゲームに挑戦。どの程度のビリビリなのかを見本で見せられ、恐怖の一同。さらに、珍回答も続出する。

また、2026年に飛躍するためには“子どもたちからの人気も重要！”ということで、「もっと子どもからの支持を受けたい」というFUJIWARA 藤本敏史、森香澄と進行役のウエストランド 井口浩之とともに幼稚園ロケへ。鎮西＆真中まなの“幼稚園に行きたい”という希望から実現した同企画では、2人が考案したオリジナルゲームで園児たちと対決。子どもたちと触れ合う、普段見られないFRUITS ZIPPERの様子もオンエアされる。

そして、湘南乃風とともに「睡蓮花」をSPコラボパフォーマンスするほか、アニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ！」を野原しんのすけと一緒にスペシャル歌唱する。

（文＝リアルサウンド編集部）