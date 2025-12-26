ヴァンズの新コンセプト「Waffle Shop」が日本初上陸　渋谷パルコでポップアップ開催

「ヴァンズ（Vans）」が、日本初上陸となる「Waffle Shop」を数量限定で展開するポップアップストア「Vans Store Shibuya PARCO」を​渋谷PARCOにオープンする。期間は2026年1月9日から5月31日まで。なお、Waffle Shopを取り扱うのは全世界2店目となる。

【画像をもっと見る】

Waffle Shopは、2025年4月にアメリカ・ニューヨークの五番街店で初登場。古着をアップサイクルして製作したボディに​アーカイヴデザインをプリントしたアパレルアイテムを展開している。

ポップアップでは、Waffle Shopを中心に最上級ライン「オーティーダブリュー バイ ヴァンズ（OTW by Vans）」や「ヴァンズ プレミアム（Vans Premium）」シリーズなど、​定番アイテムから最新アイテムまで幅広くラインナップ。Waffle ShopからはTシャツ（7700円）やフーディー（1万5400円）、クルーネックスウェットシャツ（1万3750円）などを用意する。

また、オープンを記念して、花井祐介が制作したアートワークの展示を開催。加えて、2026年1月9日から12日までの期間中、1万円以上の購入者に同アートワークをプリントしたトートバッグを配付する。また、9日18時からはオープニングレセプションを開催。​花井のアートワークをあしらった限定ステッカーの配付やドリンクの提供を行う。

◾️Vans Store Shibuya PARCO

開催期間：2026年1月9日（金）〜5月31日（日）

営業時間：11:00〜21:00

会場：渋谷PARCO 5階

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1