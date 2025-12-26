ディオールから新たにアイセラムが登場　ヴィジュアル登場の吉沢亮「目元のコンディションは相当大切」

「ディオール（DIOR）」が、幹細胞研究発想のスキンケアシリーズ「ディオール カプチュール」から、濃密なハリを叶える目元用美容液「ディオール カプチュール プロ コラジェンショット」（15mL 1万2980円）を2026年1月1日に発売する。ヴィジュアルにディオール ビューティー アンバサダーの俳優 吉沢亮が登場。目元印象や新美容液について語った。

同美容液は、顔の他の部位よりも、コラーゲンが減少しやすく、エイジングサインが最初に現れやすいアイエリアに特化。注射器のようなパッケージデザインと、ポリマーを配合したテクスチャーで、目元を重点的かつ素早くケアし、すっきりと引き締まった印象へと導く。

コラーゲン1本を生成するためには12600ものATP分子を必要であり、なおかつ基底膜に存在してネットワークを形成するコラーゲン（IV、VII型）と、そのメッシュに固定されて肌構造を支える柱となるコラーゲン（I、III型）がバランスよく生成されることで若々しい立体感が叶う。新目元用美容液は、カプチュール共通成分「OX-C トリートメント」に加え、美容医療のリコンビナント コラーゲン注射から着想を得た次世代「コラーゲン フラグメント」を配合した。

ヴィジュアルに登場した吉沢は、目元印象について「目から伝わってくる情報量というのは非常に大きいので、目元のコンディションを整えておくというのは、俳優にとっては相当大事なことだと思います。もちろん役によってさまざまだとは思いますが、例えば、明るい役なのに目元が暗かったりしたら、ご覧になっている方からは、寂しい表情に見えますよね。目元は、最もエネルギーを感じる場所だと思います、人間の表情の中で一番」と重要性を強調した。

さらに、過去にフランスのLVMHリサーチや、京都大学のiPS細胞研究所（CiRA）に訪問し、製品開発の様子を目の当たりにしたことを振り返り、「普段から愛用している僕としては、カプチュールに対する信頼感はさらに増しています。気持ちまで安心するから、全人類へ薦めたいくらいです」とコメント。新目元美容液は「目元にハリ感があがれば、表情の豊かさまでもはっきり出てくる。手軽につけやすいですね」と魅力を語った。

