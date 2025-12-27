2026年1月1日（木・祝）夕方4時30分から日本テレビ系で放送予定の「笑点 お正月スペシャル2026」。

新年らしく「初春口上」にはじまり、「あの大喜利をもう一度」、「春風亭昇太＆立川志の輔2人旅」、「演芸コーナー」、正月恒例「東西対抗大喜利」と、「笑点」らしさ満載の新春スペシャルで日本全国に初笑いをお届けする。

「あの大喜利をもう一度」では、2026年で放送60周年を迎える「笑点」の長い歴史の中でたくさんの大喜利をしてきており、時代が変われば回答も変わっていくということで、今の「笑点」メンバーで懐かしの大喜利に挑戦。三波伸介さんが司会を務め、回答者に五代目三遊亭円楽さんや桂歌丸さんがいた時代のVTRが流れ、53年前の「笑点とかけて」なぞかけに現在の「笑点」メンバーが挑む。今しか出来ない爆笑回答やメンバー同士の弄り回答の連続に、会場は大盛り上がり！

「春風亭昇太＆立川志の輔2人旅」では、昇太の故郷・静岡県静岡市清水区の街歩きロケを敢行。この2人は歳は違えど入門した時期が近い同期。そして、これまで世界10か国以上を2人きりで旅行するほどの仲良し。昇太が「笑点」の司会者になって10年経つが司会者は座布団十枚の賞品がないため、番組からのご褒美企画となっている。

羽衣伝説の舞台となった名所や世界遺産が見える絶景スポットを巡ったり、昇太が美味しいと豪語する“学食”という名前のレストランで食事したりしながら、おもしろトークを繰り広げる。最後は、Jリーグ・清水エスパルスの本拠地 IAIスタジアム日本平を貸し切ってキックターゲットに挑戦。成功すると豪華プレゼントがもらえる企画だったが、2人揃って全力の土下座をする羽目に!? 大物落語家2人の爆笑珍道中は必見。

「演芸コーナー」には、8年連続紅白出場の純烈が初登場。演芸場やお笑いライブなどでも活躍している純烈が、歌はもちろん、抜群のトーク力も披露。

さらに、酒井一圭（純烈）と桂宮治が無名時代に一緒に仕事している縁もあり、昭和の歌番組風に宮治が自分で考えた渾身の曲紹介の前振りをすると、60年前の歌謡曲・黒沢明とロス・プリモスの「ラブユー東京」を純烈が熱唱。ラストの「星降る街角」の歌唱では、「笑点」メンバーと一緒に歌い、手厚いファンサービスもあって会場は熱気に包まれる。

正月恒例の「東西対抗大喜利」では、「笑点」チームと上方チームに分かれて大喜利。午年にかけた楽曲に合わせて面白いことを言うお題で、上方チームの笑福亭鶴光が幸先よく座布団を獲得すると、「笑点」チームも負けじと春風亭一之輔がお得意の「恐妻家」エピソードネタで座布団を獲得。両チームとも面白い回答の連続に、座布団が取って取られての乱戦へ！

また、桂文枝が司会の座を昇太から奪おうとしたり、月亭方正が座布団運びの山田隆夫をほめて座布団をもらおうとするなど自由奔放な大喜利に。最後には、三遊亭小遊三と鶴光の2人で大ヒット映画『国宝』の続編を撮影することに？

盛りだくさんの内容でお届けする「笑点 お正月スペシャル2026」。どうぞお楽しみに！

出演者：

【笑点レギュラーメンバー】

三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、山田隆夫

ゲスト：

【東西対抗大喜利】

桂文枝、笑福亭鶴光、月亭八方、内海英華、笑福亭べ瓶、月亭方正

【春風亭昇太＆立川志の輔2人旅】

立川志の輔

【演芸コーナー】

純烈