本日12月26日（土）よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「嗚呼!!みんなの動物園」は、番組初となる4時間スペシャル！

スペシャルにふさわしい大型企画として、相葉雅紀と長嶋一茂が茨城県の動物保護施設に出向き、合同ボランティアに取り組む様子を放送。また、動物好きで有名な木村カエラ、ヒロミも超強力な助っ人として参加し、相葉＆カエラペアはトリミングを、一茂＆ヒロミペアは散歩を通して、施設の保護犬たちを喜ばせる！

ところが一茂が散歩した保護犬に相葉＆カエラがトリミングを試みるも、牙をむき始め中断を余儀なくされるハプニングも。それでも動物愛の強い助っ人3人は、保護犬にとって何が一番良い方法なのか悟り、合同ボランティアを推し進めていく。

有働由美子は生まれて間もない赤ちゃん犬の母親代わりとなってミルクを与え命をつなぐ、通称“ミルクボランティア”に挑戦。

“ミルクボランティア”は、育児放棄や捨てられた犬など、何らかの事情で母犬からお乳をもらえなくなった赤ちゃん犬を相手に、夜を徹して数時間おきにミルクを与えるハードなボランティア。に有働と共に名乗りを上げてくれたのは、3年連続でNHK紅白歌合戦の司会を務める国民的MC・有吉弘行！

実は有吉は、小学生の頃拾った野良犬が8匹の赤ちゃんを産み、それぞれ飼い主が見つかるまでお世話したという大の犬好き。愛犬を溺愛する有働と共に、終始頬を緩ませながら「可愛い」を連発する有吉は、普段のキャラからは想像もつかない貴重な姿。

豪華出演者が続々登場。さらに、相葉が池崎家から番組のマル秘情報をお伝えする「嗚呼!!みんなの動物園 4時間スペシャル」は、今夜7時から放送！

＜MC＞ 相葉雅紀

＜ナレーター/出演＞ 有働由美子

＜出演＞ 高橋茂雄（サバンナ）、関根麻里、柳原可奈子、香音、篠原かをり、ヒロミ、長嶋一茂、氷川きよし、二子山親方、青木マッチョ（かけおち）、みりちゃむ / サンシャイン池崎、津田篤宏（ダイアン） / 木村カエラ / 有吉弘行 ほか