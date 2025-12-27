日本テレビの週末の朝を支える「シューイチ」を、元旦にも放送！1月1日（木・祝）あさ6時00分〜8時00分「新春シューイチSP 2026」として放送する。

めでたい初日の出中継から、年末年始の幅広いジャンルの「今知るべき」ニュースまで盛りだくさんの2時間。見れば得する!? ニッポンの今を、明るく・楽しくお届け！

■初日の出生中継で「空中ダイヤモンド富士」をお届け！

毎年恒例！ヘリ中継で富士山から初日の出中継。「空中ダイヤモンド富士」&箱根駒ヶ岳から鳥居越しの初日の出など、皆様の2026年を明るく照らすめでたい中継をお届け！

■年末年始ニッポンで何が起こった？「今知るべきニュース」を独自取材

年越しイベントを「シューイチ」土曜MC・田辺大智アナが現地取材。さらに、人気者たちのインタビューや昨年の大ヒットソングなど…2025年を一気に振り返る！

■翌日からの箱根駅伝がより面白くなる！注目の5校を徹底解析

お正月の風物詩・箱根駅伝。スタート（1月2日）前日に見れば得する箱根駅伝出場校を徹底解析。青山学院大学3連覇にかける原晋監督の想いとは？これを見れば、翌日からの箱根駅伝がもっと面白くなる！

■自動車など視聴者豪華お年玉企画も

自動車や国産和牛など豪華景品も！「シューイチ」ファミリー松丸亮吾の「ナゾトキ企画」や、「馬っぽい」ご当地キャラが「シューイチ」のスタジオを元旦から爆走⁉「新春シューイチダービー企画」など視聴者プレゼント企画も続々。

＜出演者＞

MC

中山秀征

岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）

田辺大智（日本テレビアナウンサー）

コメンテーター

本仮屋ユイカ・松丸亮吾・渋谷和宏

中継リポーター

後藤楽々

ほか

