¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡×³ÈÂç1»þ´ÖSP¡Ö¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡×¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ILLIT¡¢°¼¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ªSP¥é¥¤¥Ö¤â
ËÜÆü12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
37²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ìë¤ÇÇ¯ÆâÊüÁ÷¤ÏºÇ¸å¡£¤Ê¤ó¤È1»þ´Ö³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ILLIT¡¢°¼¹á¤È¤¤¤¦¹ë²Ú3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤âÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ZÀ¤Âå¤«¤é¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
2012Ç¯·ëÀ®¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¤òÃÎ¤é¤º¤ËËâË¡¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬²»Âç½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¤Ï2022Ç¯¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¦Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£
ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë²Î»ì¤ÏZÀ¤Âå¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¿´¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éMV¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢SNS¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÇµÌÚºä46¡¦µÝÌÚÆà±÷¤È¡¢YouTube¤Ç¤â¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä°¦¤ò¸ì¤ë¥À¥¤¥Î¥¸¡¦ÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËËÜ¿Í¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÎMV¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë²Î»ì¡Û¡¢¢¡Ú¼Â¸³Åª¤Ç²»³Ú³¦¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ë²»³Ú¤òºî¤ë¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÀ¤ë¤¯¼ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Î»ì¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¿¼¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢µÝÌÚ¥¤¥Á¥ª¥·¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤êºÇ¿·¶Ê¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¹¥«¥¤¡×¤òÈäÏª¡ª
¢£¹ÈÇò½Ð¾ì¡ªº£Ìë¤Ï¿·¶Ê¤òÆüËÜ½é²Î¾§¡ª5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT
Â³¤¤¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤ÏYouTubeºÆÀ¸²ó¿ô2²¯7000Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£Ç¯È¯É½¤·¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¦Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡£
ILLIT¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢SNS¤ÇK-POP¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤è¤Ì¤½¤ó¤¤¤µ¤ó¤È¡¢ILLIT¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë50Âå¤Ç½é¤á¤Æ¡È¿ä¤·³è¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿¹¸ýÇî»Ò¤¬Ã´Åö¡£
¢£ILLIT¤Î2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ÏILLIT¤ÎMV¤ä±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡ÚK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¾ï¼±¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡È¿·¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡É¡Û¡¢¢¡Ú¿´ÃÏÎÉ¤¹¤®¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ILLIT¤Î´¶À¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCherish(My Love)¡×¤ÎMV¤ò¸«¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤!!¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È»×¤ï¤º´¶Ã²¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤òÆüËÜ½éÈäÏª¡ª
¢£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡ª¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿²Î¼ê¡¦°¼¹á
¡Ö¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡×¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°¼¹á¡£
2006Ç¯¤Ë¡ÖI believe¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ãå¤¦¤¿¤Ï42Æü¤Ç100Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö»°Æü·î¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Ë¤¸¤¤¤í¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤Â³¤±¤ë°¼¹á¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸»¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©°¼¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÂç¸¶Ý¯»Ò¤¬Ã´Åö¡£±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç°¼¹á¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç¸¶¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°¼¹á¤Î²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£°¼¹á¤Î2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï°¼¹á¤ÎMV¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú¤É¤Î²»°è¤Ç¤â¿Ä¤¬¤¢¤ëÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²Î¡Û¡¢¢¡ÚÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¶õ¤Î²¼¡×¤È¿·¶Ê¡ÖWonder!¡×¤òÈäÏª¡ª°¼¹á¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ¸²Î¤Ë¡¢Âç¸¶¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¤Þ¤¿¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä²ÎÀ¼¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ILLIT¡¢¤½¤·¤Æ°¼¹á¤È¤¤¤¦¹ë²Ú3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ä²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¤â¤È¤â¤È3ÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
