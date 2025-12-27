フリーアナウンサーの石井亮次と、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」によるフジテレビの人気特番「サンド・石井のタイマン旅」の第6弾が29日午前8時14分から放送される。今回は「〜名古屋頂上決戦〜」と題し、サンドウィッチマンチームに対し、石井が助っ人として「中川家」礼二を迎え、名古屋を舞台に熾烈なバトルを繰り広げる。

旅は、石井がMCを務めるTBS系「ゴゴスマ」の生放送を終えたCBCテレビ前からスタート。一行はまず名古屋城下の「金シャチ横丁」へ向かい、店員イチオシ商品の推測や年齢当てクイズなど、地元の人々を巻き込んだ対決を展開。その合間には、金箔が乗った高級ひつまぶしや鶏みそ串カツといった絶品名古屋グルメも堪能した。

今回の対決のクライマックスは、石井のホームタウンともいえる大須商店街で行われた人気投票対決。タレントイメージ調査で14連覇中のサンドウィッチマンと石井チーム、どちらがより好かれているかを調査する企画だったが、その最中に「ロケ史上あまり無いような出来事」（礼二）と評される、まさかのハプニングが発生する。

このハプニングについて、伊達みきおは「ハイライトはあそこじゃないでしょうか」、富澤たけしは「あれが全てです（笑）あそこは何回もリピートされると思います！」と断言しており、今回最大の見どころとなっている。他にも、鉄道模型店や「ワンランク上の世界の山ちゃん」などでタイマン勝負を繰り広げた一行。ロケを終えた石井は「何が起こるか分からないのがロケの醍醐味。この番組を見て笑って年を越していただきたいです！」とコメント。初共演となった礼二は「石井さんはやっぱりおかしな人だなと思いました（笑）。もっと深く関わってもっとコアなロケをやってみたい」と、今後の展開に意欲を見せた。