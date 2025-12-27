◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第87回大会以来の総合優勝を狙う早稲田大学。今大会で95回目の出場となる伝統校は、これまで数々の記録を打ち立て、エンジの襷をつないできました。

1区の早稲田大学最高記録は、1994年の70回大会で渡辺康幸さん（当時2年）が記録した1時間01分13秒です。これは全体でも歴代5位タイの記録であり、大学記録を31年間守っています。渡辺さんは71回大会では2区で区間新記録をマーク。72回大会でも2区区間賞と、早稲田大学の歴史にその名を刻みました。選手引退後は第87回大会で監督として総合優勝。出雲駅伝、全日本大学駅伝と3冠を達成しています。また同時代、7区では武井隆次さん（当時3年生）が69回大会で1時間02分53秒を記録。こちらも30年を超える期間、同校の記録保持者となっています。

直近では、第100回大会で現在キャプテンの山口智規選手（4年生）が2区の渡辺さんを超える1時間06分31秒で大学記録を更新。前回大会では3区でルーキーだった山口竣平選手（2年）、4区で長屋匡起選手（3年）、5区で“山の名探偵”こと工藤慎作選手（3年）がそれぞれ大学記録を塗り替えています。

来年1月の第102回大会には、長屋選手が16人のメンバーから外れましたが、大学記録を持つ2人の山口選手と工藤選手の3人がメンバー入り。特に工藤選手は11月の全日本大学駅伝では、大先輩である渡辺さんが持っていた8区の日本人区間記録を30年ぶりに更新して区間賞を獲得。ここに期待のルーキー・鈴木琉胤選手や佐々木哲選手らも加わり、15年ぶりの栄冠を目指します。

【各区間の早稲田大学記録】

※4、5区は93回以降の現行コース

1区 渡辺康幸（第70回） 1時間01分13秒2区 山口智規（第100回）1時間06分31秒3区 山口竣平（第101回）1時間01分15秒4区 長屋匡起（第101回）1時間02分00秒5区 工藤慎作（第101回）1時間09分31秒6区 三浦雅裕（第91回）58分31秒7区 武井輶次（第69回）1時間02分53秒8区 千明龍之佑（第97回）1時間04分55秒9区 菖蒲敦司（第99回）1時間09分12秒10区 菅野雄太（第101回）1時間09分36秒