歯にキラキラのストーンを付ける「ティースジュエリー」が若い世代を中心に人気を集めています。一方で、安価なセルフ装着による脱落や誤飲、虫歯のリスクもあり、専門家は注意を呼びかけています。

「ティースジュエリー」とは、歯にキラキラのストーンを付ける新感覚のアクセサリーです。

SNSでアイドルやアーティストがつけている様子が拡散され、若い世代を中心に愛知県内でも施術を希望する人が増えています。

年末年始はライブやイベントなどが多い時期。そういった予定に合わせ、ティースジュエリーを付ける人も少なくありません。

豊富な色やデザインから選べるため、好きなアイドルの担当カラーなどをさり気なく取り入れるなど、“推し活”の一部としても人気が高まっています。

「ファッションの一部としてティースジュエリーを付けて、SNSに投稿する人が多い。当院では、装着するデザインにハートや星があったり、ダイヤ型のものなど色々な種類がある。患者さんごとに好みがあるので、例えば絵に希望のデザインを描いて『こういう形にしてください』と希望される方もいます」(ティース・スタジオ 杉浦史修院長)

愛知県岡崎市にある歯科医院「ティース・スタジオ」では、歯の表面にストーンを貼り付ける方法と、歯を削って埋め込む方法の2種類で対応していて、装着するストーンはすべて患者が持参したもので対応しています。

歯の健康に影響も…

おしゃれとして楽しめる一方で、手軽さから増えているのがセルフ装着です。歯医者で装着するよりも比較的安価に済む一方で、杉浦院長はセルフ装着は危ないと警鐘を鳴らします。装着には、歯科専用の接着剤や器具が必要なためです。

「口腔内に入れるものなので、セルフでつけるのは危ないし、取れやすいので推奨していません。また100円ショップで売っているストーンなどは装着しても取れやすかったり、(誤って)飲み込んだりすることがあるのであまりよくない」(杉浦院長)

また、ティースジュエリーがきっかけで、歯の健康に影響が出る可能性もあります。

「歯の表面はデコボコしているので、口の中で(ティースジュエリーが)当たって傷ついたり、装着した歯はちゃんと磨けないので、そこから歯垢が溜まるなどして歯周病になったり、虫歯になりやすくなる可能性はあります。そのため歯磨きを丁寧にしてほしい。タフトブラシなどの小さい歯ブラシで磨くなどした方がきれいに汚れは取れます」(杉浦院長)

ティーススタジオでは、過去に80代の女性がダイヤモンドを持参し、「これを埋め込んでほしい」と依頼されたケースがあったと言います。神経のない歯だったため、被せ物の表面を削って加工し、ダイヤを埋め込んだそう。

しかし、神経のある歯で埋め込みを行う場合は根管治療（神経を抜く治療）が必要になるため、「手軽に楽しみたい若い世代には向かない」と杉浦院長は話します。

ティースジュエリーの危険性について

ティースジュエリーの危険性について、愛知県歯科医師会に話を聞いたところ、「外れた」「誤って飲み込んだ」など、トラブルに関する相談や報告は現時点で寄せられていないと言います。

しかし、セルフ装着について「歯に対する接着を高める表面処理や接着剤の種類、接着方法によって脱離や脱落は起こり得る。また脱落に気づかずに誤飲や誤嚥を生じる可能性がある」と指摘します。

さらに歯の表面の処理方法を誤ると、エナメル質の損傷や変質・変色を招く恐れがあり注意が必要とのこと。セルフ施術した場合は、使用したセルフキットに従って除去を行ってください。

使用する素材には、天然石・ジルコニア・ラインストーン・クリスタル・スワロフスキー・貴金属・メタルパーツと多くの種類があるため、アレルギーを惹起させるアレルゲンでないかどうか、口腔内で使用できる素材かどうかを見極める必要があります。

接着させる歯への影響として以下の可能性が考えられ、注意して欲しいと言います。

■歯の表面のエナメル質の損傷や変色

■口腔粘膜の損傷

■口内炎・むし歯

■歯肉炎・歯周病・知覚過敏

■歯科治療時の施術の妨げ

■エックス線レントゲンを撮る場合の診断の妨げや障害陰影

”もち”は平均3ヵ月

ティースジュエリーは歯科医院で適切に装着した場合、平均3カ月ほどは持つといいます。

保険診療には該当しないため、接着や脱離、その後のリカバリーについても、保険診療に該当しないことを事前に理解する必要があります。

高価な宝石の脱離による紛失等の損害賠償も自己責任となるため、当該歯科医の賠償責任等の有無についても、事前のインフォームドコンセントが必要だと愛知県歯科医師会は推奨しています。

施術可能な歯科医院で相談・施術を受け、使用期間を決めて長期間つけっぱなしにしないこと、違和感や痛みが出たらすぐ外すことが大切です。

おしゃれと健康を両立させるために、正しい知識を持って安全に楽しみましょう。

(メ～テレ 飯田莉穂)