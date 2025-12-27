お笑いコンビ「サンドウィッチマン」と、フリーの石井亮次アナがフジテレビ系特番「サンド・石井のタイマン旅！〜名古屋頂上決戦〜」（前８時１４分）に出演することが２７日、発表された。サンドと、石井アナの強力タッグで送る人気シリーズ第６弾。ゲストに中川家・礼二を迎え、愛知・名古屋市内の名所を巡りながら、４人が好き勝手にバトルを繰り広げる。

司会を務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・後１時５５分）の生放送を終えた石井アナを迎えに、ＣＢＣテレビ前からロケがスタート。「番組の正式タイトルが言えるか？」という対決を展開し、開始早々から盛り上がりを見せる。２０１８年に名古屋城下にオープンした「金シャチ横丁」や、イライラ棒対決、反射神経対決など電気を使った様々な遊びを満喫できる「でんきの科学館」などを訪問。大須商店街では「人気者はどっち対決！」と題し、商店街を歩く人に人気投票を実施するが、勝負中、礼二いわく「ロケ史上あまりないような出来事」が発生する。

伊達は「石井さんとの対決でしたが、石井さんチームの助っ人（中川家・礼二）が強力すぎましたね。大須演芸場がある大須商店街でロケをしたんですけど、お面白いことが起きました。ハイライトはあそこじゃないでしょうか」。富澤も「あれが全てです（笑）。何回もリピートされると思います」と予告した。

第６弾となったが、伊達は「毎年面白いなと思いますね。すごく距離が縮まった感じがします。うれしかったですね」。石井アナは「手を替え品を替え、スタッフさんが毎年いろいろ考えてくださっていますが、行き着いた先が“街ブラ”っていうのが実は究極だと思います。しかも、私のホームタウン・名古屋に来ていただいて。とても面白かったですし、何が起こるか分からないのがこのロケの醍醐（だいご）味ですね。年末の朝に見ていただくにはちょうどいい番組。笑って年を越していただきたいです」とコメントした。

なお、４人は甘辛い八丁味噌（みそ）にたっぷり漬け込んだ鶏みそ串カツ、金箔（きんぱく）が乗った高級ひつまぶしなど、絶品名古屋グルメも堪能する。