スズキ株式会社は、小型乗用車の新型「クロスビー」の発売を記念し、ファッションプラットフォーム「and ST」とのコラボレーション展示を2025年12月29日より東京・原宿にて開始した。

同展示では、「デイキャンプ」をテーマに車両とファッションアイテムを融合させた空間を演出し、来場者が体験できるフォトスポットや巨大ガチャなども設置。自分らしいライフスタイルを提案する取り組みとなっている。興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

スズキ、小型乗用車 新型「クロスビー」がファッションプラットフォーム「and ST」とのコラボレーション展示を開催

スズキ株式会社は、新型「クロスビー」発売を記念し、ファッションプラットフォーム「and ST」とのコラボレーション展示（コラボポップアップ）を2025年12月29日（月）から開始します。

展示開始に先立ち、この取り組みの世界観や詳細をご紹介する「クロスビー×and STコラボサイト」を12月22日より公開しました。

今回のコラボレーションは、「自分らしいライフスタイルを楽しむ」という双方共通の想いを背景に企画したもので、「もう一人の私になれるワクワクを。」をコンセプトに、ファッションとクルマが融合した新たな体験をご提供します。

場所は東京・原宿の「and ST TOKYO」で開催し、「デイキャンプ」をテーマに新型「クロスビー」を展示します｡また、新型「クロスビー」で出かけるシーンに合う、「and ST」で展開する各ブランドのファッションやライフスタイルアイテムを販売します。

また、「カーブミラー型フォトスポット」や「巨大ガチャのスペシャルおみくじ」など、来場者が参加できる展示やキャンペーンも実施予定です。

そのほか、新型「クロスビー」をご成約いただいた方には、「and ST」取り扱いブランド「niko and …」のロゴ入り保冷バッグなど限定コラボグッズセットが当たるご成約プレゼントキャンペーンも実施しています。詳細はクロスビー特設サイトをご覧ください。

●クロスビー 特設サイト https://www.suzuki.co.jp/car/xbee/special/

●クロスビー×and ST コラボサイト https://www.dot-st.com/cp/xbee-andst

【開催概要】

株式会社アンドエスティ（and ST）について

期間：2025年12月29日（月）～2026年1月14日（水） 場所：and ST TOKYO（東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号 WITH HARAJUKU 1F） 内容：新型「クロスビー」車両展示、and ST展開ブランドの商品販売、フォトスポット設置、巨大ガチャのスペシャルおみくじなど

株式会社アンドエスティ（代表取締役社長 CEO：木村 治）は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がる Play fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開。＜URL＞https://www.andst.co.jp/

リリース提供元：スズキ株式会社