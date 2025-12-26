株式会社フェイスは、同社が運営するライセンス雑貨専門ブランド「CAMSHOP.JP」にて、名車「三菱ランサーエボリューション IV」の1/18スケールミニカーの販売を開始した。

モーターヘリックス製の同商品は、スティールシルバーメタリックの塗装や精巧な内外装の再現、ドアやボンネットの開閉機構を備えるなど、ハイレベルな仕上がりが特徴である。ディスプレイ用エンジンとクレーンも付属し、コレクター心をくすぐる逸品だ。

三菱「ランサーエボリューション IV」の 1/18 スケールミニカーが CAMSHOPで販売開始！

日産自動車公認のライセンス取得商品です。

モーターヘリックス 1/18スケール M84001 三菱 Lancer Evolution IV ランサーエボリューション EVO Ⅳ Steel Silver Metallic

「三菱ランサーエボリューション」 の 1/18 スケールミニカーがCAMSHOPで販売開始！

CAMSHOP（本社：石川県白山市、運営：株式会社フェイス）は、名車「三菱ランサーエボリューション」の 1/18 スケールミニカーの販売を CAMSHOP.JP にて開始いたしました。

本製品は非常に精巧につくられた1/18スケールのダイキャストのミニカー。

外観のディティールはもちろんのこと、内装まで緻密に再現されており、「ランエボ」ファンはもちろんのこと自動車好きであれば思わず心惹かれるような圧巻の再現性となっております。

しっかりとしたダイキャストの重みや、細部まで手抜きされることなく再現されている塗装、パーツの細かさなど、いつ見ても胸が躍ること間違いなしです。

ディスプレイエンジンと、エンジンクレーンが付属した本格的なセット。

しっかりとした大きさで開閉機構つき。ドア、ボンネット、トランクなどを開閉させることが可能です。完成度が高いためインテリアとしても見ごたえ抜群です。特別な一台をぜひこの機会にお求めください。

■ダイキャストモデル(開閉機構付)

■ディスプレイエンジン+エンジンクレーン付属

■商品には個体差がございます。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2971035&csid=0&sort=n

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

商品詳細



メーカー：MOTORHELIX (モーターヘリックス)

スケール：1/18

車体メーカー：三菱

品番：M84001

JAN：4573630204910



注意事項

経年変化による多少の色あせ、デカールの浮き、外箱やクリアケースのキズ・スレなどはご容赦ください。

これらに対して神経質な方は購入をお控え下さいますようお願いします。

商品は、画像に写っているものが全てです。

ミニカーの色合いは、実物と画像で異なって見える場合がございます。 ご利用のモニターによっても色合いは違って見えます。

初期不良以外の返品は対応できかねます。ご了承ください。

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043

Twitter

https://twitter.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith

https://www.instagram.com/faithinc_norimono

https://www.instagram.com/faithinc__fun

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2971035&csid=0&sort=n

リリース提供元：株式会社フェイス