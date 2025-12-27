内田也哉子さんが様々なゲストとともにパートナーシップについて考える連載「Mirror River」。第5回のゲストは、母・樹木希林さんの親友であった吉永小百合さん。

【画像】バッサリと切ったショートカットが新鮮！40歳の頃の吉永小百合さんを見る。

人気絶頂の20代で駆け落ち同然に結婚した15歳年上の夫・岡田太郎さんとの出会い、結婚生活。そして2024年に亡くなった後に見つかった夫のノートには――。

『週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号』より、一部を抜粋の上ご紹介します。

「小百合に歌を教えてやらなきゃいけないから」病室に響いた歌声



写真：橋本篤

吉永さんが周囲の反対を振り切って電撃的に結婚したのは1973年8月。世のサユリストたちにショックを与えた。28歳の国民的女優の結婚相手となったフジテレビのディレクター岡田太郎さんは15歳年上の43歳で、離婚歴があったことがさらにショックを大きくした。岡田さんはその後、共同テレビの社長、会長を務め、昨年9月3日、胆のうがんのため逝去。享年94。

吉永 私、映画でフルコーラス歌うシーンがあったでしょ。

内田 “You Raise Me Up”ね。あなたが押し上げてくれたから私は乗り越えることができたという歌詞、これも胸に迫りました。田部井夫妻にもピッタリだけれど、小百合さんと太郎さんのことでもあるように思えた。私が知っている太郎さんは、いつもニコニコと小百合さんを見守っているように見えたから。

吉永 この歌の練習をしなければいけないんだって、太郎に話してあったのね。そうしたら亡くなる前々日、病室で急に歌い出したんですって。廊下にまで響き渡るような大きな声で。私はロケ中でその場にはいなかったんだけど、付き添っていた人が「どうしたの？」と聞いたら、「小百合に歌を教えてやらなきゃいけないから」と言ったって。

内田 ああ……泣きそうです。

吉永 曲は『琵琶湖周航の歌』や『寒い朝』など昔の歌ばかりだったけれど、意識が混濁していながら、ああ、歌を練習させなければという思いでいてくれたんだなと思ってね。

「ジャパン太郎」と書いたものを胸に貼られておもしろいおじさんだなとしか思わなかった

内田 あの太郎さんが小百合さんに歌を教えようとするなんて。そもそも二人はお仕事を通して出会ったんですか。

吉永 そう、私が19歳のときにね。

内田 あ、そんなに早くに出会った？

吉永 羽田空港で初めて会ったの。彼は昼メロの演出をしていたんだけど、丹羽文雄さん原作のものすごいものを作ってしまって。

内田 ものすごいもの（笑）。

吉永 スポンサーから昼間に放送するのにふさわしくないと言われるようなものね。それで問題になった。たまたま私がドキュメンタリー番組でヨーロッパ各国を回って若者を取材することになって、じゃあ暇になった岡田をプロデューサーとして同行させようということになったわけです。

内田 第一印象は素敵な男性だなと？

吉永 いえいえ。「ジャパン太郎」だったから。

内田 何ですか、それ？

吉永 会社の若い女性たちに「ジャパン太郎」と書いたものを胸に貼られて、そのまま国際便に搭乗したものだから、おもしろいおじさんだなとしか思わなかった。当時は現金決済だったから、プロデューサーの太郎が現金を持って、行く先々でドラクマとかフラン、ポンド、マルクに換算して支払わなければならないから、ずっと計算ばかりしていた。大変そうだなあ、大丈夫かなあと（笑）。その2年後に太郎がディレクターのドラマに出演したの。

内田 その辺りで、男性として見るようになった？

吉永 ぜんぜん。

内田 ぜんぜんかー。

吉永 相談しやすい人だなとは思った。だから恋愛相談もしちゃった。

内田 小百合さんは別の人との恋に悩んでいたのかー。

「もしかしたらこの人しかいないんじゃないかって思うようになった」

吉永 そうそう。この頃、『おふくろの味』というホームドラマにも出たのね。森光子さんやまだ悠木千帆さんだった希林さんも出演されていたのよ。

内田 えーっ、81年の『夢千代日記』が初めて母がご一緒した作品だと思っていた。

吉永 その10年前に共演していたの。私は25歳を過ぎても大人の芝居ができていなかったから、いつも森さんや千帆さんに叱られてね。千帆さんには「タバコぐらい吸えなくてはダメよ」って。

内田 あらっ。あんなにタバコ嫌いなくせに。

吉永 青春映画からも脱皮しなければならないと思っていたのに、芝居だけでなく私自身が幼かった。でも、事務所にはスタッフが20人ぐらいいて、そういう大きな事務所を構えてしまった以上は自信のない仕事もいやな仕事もやらなければいけない。悩んでいたら、声が出なくなってしまったの。

内田 心因性なんですね。

吉永 声のスペシャリストの先生に診てもらったら、脳が声を出す命令をしなくなっているというのね。今の生活を変えない限りは戻りませんと言われた。

内田 大事件ですね。

吉永 それで、太郎が相談しやすかったから、相談したのね。そうしたら「休めないのなら、今できることを一生懸命にやれば、見てくれる人がきっとわかってくれる」と言われて、そうか、と肩の力が抜けた。同時に、もしかしたらこの人しかいないんじゃないかって思うようになった。

内田 では、小百合さんのほうが太郎さんに心を寄せていった？

吉永 全くそうよ。

内田 全くそうなんだ（笑）。

「恋愛でいいんじゃないの？」と言うから、「名前を変えることが大事なんだ」と押し掛けた（笑）

吉永 向こうは、かわいいなとは思ってくれたみたいなんだけど、困ったんでしょう。彼は、女優の夫がディレクターだというのはよくないという考えだったから。このことについては、だいぶ後になって私に話してくれたんだけどね。それにバツイチだったからもう結婚はしないつもりだったし。でもこのままでは私がダメになると思ったから押しまくったの。太郎は「恋愛でいいんじゃないの？」と言うから、「名前を変えることが大事なんだ」と、半ば無理矢理に押し掛けた（笑）。

内田 押し掛け女房だったんだ。

吉永 全くそうなのよ。

内田 うちは結婚したときに本木（雅弘）が内田姓になったんですね。本木は母に「内田になってくれない？」と言われて「いいですよ」って軽くOKしたの。小百合さんはなぜ名前を変えることがそんなに大事だったの？

吉永 名前を変えることによって、背負っているものを一度捨てて、違う世界に入れるんじゃないかなって思ったから。

内田 実際に変わりました？

吉永 変わったわよ。岡田小百合になって、一人の人間としていろいろなところに行くようになった。銀行にはちゃんと通帳を持ってね。それまで人任せだったから、28歳にしてそんなこともできていなかったのね。

内田 だってスター「吉永小百合」ですもの。では、人生がそこからスタートを切れたという感じなのかな。

吉永 本当の意味のスタートね。人間としてのスタート。もし、声が出なくなったときに太郎に相談しなければ、「吉永小百合」のままどうしようもなくなって、この仕事を辞めていたと思う。

何でも二人でやることが楽しかった

内田 小百合さんは太郎さんと出会う前に恋愛の経験があったということだけど、私は初恋の人と結婚したので天然記念物とか絶滅危惧種とか言われています。

吉永 あら、素敵よ。

内田 父は最初から家にいないし、男の兄弟もいないし、男性が家庭にいることがなかった。本木がどうのこうのということではなく、結婚して男性が家庭にいるようになったことがものすごいカルチャーショックで、なんだか馴染めなかった。小百合さんはお父様はいらっしゃるけど三人姉妹だったから、そんなカルチャーショックがあったんじゃない？

吉永 それはぜんぜんなくて、何でも二人でやることが楽しかった。

内田 ああ、小百合さんと太郎さんはいつも一緒だったなあ。旅に出かけるのも、ラグビー観戦も、スキーも一緒だったものね。

「戦後何年」というのは私の年齢と一致する…戦後何年かを思い出してもらえれば

吉永 それから、例えば政治家が何かを決定したときに、それに関してお互いの意見を言い合うと、あれは違うよねとか、憤慨するポイントが見事に一致する。

内田 日本の俳優さんは、政治に少しでも関わることは発言しないという人が少なくないけれど、小百合さんはきっちり意思表示する。特に反戦や反核に関しては、朗読やナレーションなど、どんどんボランティアで引き受けていますね。

吉永 例えば、朗読というのは神経を研ぎ澄ませなければできないでしょ。どこまで体力がもつかという、年齢とのせめぎ合いはあるけれど、続けていかなければならないと思っています。私は1945年、終戦の年の生まれなのね。だから「戦後何年」というのは私の年齢と一致する。かつては、女優の年齢を明記するものではないと言われていたけれど、私は終戦から何年経ったか、何年戦争をしないでいるかということは大事なことなので、年齢を言われても戦後何年かを思い出してもらえれば良いかと今は思っているんです。

岡田太郎が密かに書き留めていたもの

内田 私は遠く及ばないということはわかっているけれど、そんな小百合さんをお手本にしているところがたくさんあるの。小百合さんが「吉永小百合」を辞めないでいてくれて、本当によかった。それはひとえに、太郎さんと出会えたからだったのか。

吉永 私が押しかけて、太郎には悪いこともしてしまったけど。

内田 ええっ？

吉永 太郎はもともとディレクターだったのね。私と結婚したことでディレクターを辞めて経営の仕事にシフトしたの。どうしてかというと、ディレクターというのは制作の責任者として現場で指揮を執るから、出演する女優さんに気持ちを入れなければいい作品にできない。自分の妻が女優をしていると、なかなかそれをするのは難しい。だから辞めたと、晩年になって初めて聞いて、ああ、悪かったと思ってね。私が押しかけてしまったから、自分のほうが辞めるしかなかった。私のために犠牲にしたものが大きかった。

内田 私人の小百合さんを愛するだけでなく、吉永小百合という女優の才能も愛したから、犠牲だなんて思っていないでしょう。

吉永 私が知らずにいたことはほかにもあって、太郎は推理小説が大好きで、ハヤカワ・ミステリをすべて揃えていたのね。それをこの本はこういうところが面白いとか、こうすればテレビドラマにできるとか、1冊残らず詳細に記したノートが6〜7冊、死後に見つかったのよ。事務所のスタッフに見せたら、みんな「これはすごい」って驚いた。太郎はもうそれが叶う立場でなくなっても、テレビドラマの制作を考えずにはいられなかったのね。

内田 勉強熱心だったのね。小百合さんも勉強家だけど。

子どもを持たないという選択

吉永 10代の頃は、女の生き方を書いた長編、トルストイとか、モーパッサンとかよく読んでいたけれど、今読むのは自分の仕事に関係ある本だけよ。太郎と海に行くと、彼は海辺で本を読んでばかり、私は泳いでばかり（笑）。

内田 いいコンビだー（笑）。うちは本木と趣味が全く合わないの。映画一つ見ても、「ここで私は心が動いた」と言えば、「えー、そうかな」って言われる。「どうして？」ってお互いに掘り下げていくうちに最後はケンカになる。いよいよ破滅的になると本木が階下に住んでいた母を呼んで、「樹木さん、ちょっと聞いてください。あなたの娘がこういうことを言うんだけど、どう思いますか」って。

吉永 なかなかですね（笑）。希林さんは何て答えるの？

内田 「あらァ、大変だねえ」とか、時には「私の育て方が悪かったんだね」とか。私と本木は、子育てという共同作業が発生していなかったら、夫婦としての存続は危なかった。「子はカスガイ」とはよく言ったものだと思います。でも小百合さんと太郎さんは、子どもがいなくてもずっと仲のいいご夫婦でした。立ち入ったことを伺いますが、小百合さんご夫婦の子どもを持たないという選択は、お二人の意志だったんですか？

吉永 太郎があまり欲しがらなかったこともあるし、私自身が自分の親との関係をいい形にできなかったということもあったから、二人で話し合って、子どもは持たないことにしようと決めたのよ。

内田 小百合さんご自身の親との関係というと、ご両親は結婚に大反対だったと聞きました。太郎さんがご両親に恨まれていた時期もあったそうですね。

吉永 今考えれば、すべて私が悪かった。声が出なくなるほど悩んだとき、あるいはそうなるずっと前に自分にはこの仕事はできないと思ったとき、自分は今苦しいんだとか、これはやりたくないんだとか、正直に言えばよかったんだと思う。

内田 ぜんぜん言わなかったの？

吉永 親に対して私は「いい子」をやってしまった。何も言わずに親の望むとおりに振る舞っていたのに、ある日突然、「私、結婚する」と言って出て行ってしまった。歳を重ねていくうちにだんだん親の気持ちがわかるようになって、かわいそうなことしたな、ていねいに説明すべきだったなと思うようになりました。

（内田 也哉子／週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号）