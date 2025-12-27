2025年に発売された月刊文藝春秋の膨大な記事の中から、好評だった特集記事を紹介します。

【画像】羽柴誠三秀吉氏の次男、三上大和氏

ハチャメチャな魅力で戦後をリードした人物の素顔に迫る大特集「戦後80年の偉大なる変人才人」。甲冑姿にゴム長靴の装いで、数々の選挙に立候補した羽柴誠三秀吉氏（本名・三上誠三）について、次男の三上大和氏が語る「羽柴誠三秀吉 17回の選挙」から一部抜粋します。

家庭でも「怒りの人」だった

怒りだすと手がつけられない人でした。父が亡くなった後、税務署の担当者が菓子折りを持って訪ねてきました。税務署員が手土産？ と驚いていたら、父を「羽柴さん」と呼ぶ。聞けば、生前に「三上さん」と本名で呼びかけ、父にブチ切れられたそうです。さらに手ぶらでは会ってもらえなかったと。よほど怖かったのでしょうね。

家庭でも、父がいると空気がピリピリしました。幼い頃、僕が泣きやまないと、父は腹を立ててトラの檻まで引きずっていきました。家で生きたトラを飼っていたのです。檻に顔を押しつけられた瞬間、死ぬと思いました（笑）。



羽柴誠三秀吉 Ⓒ時事通信社

父が初めて選挙に立候補したのは1978年、青森県金木町（現・五所川原市）の町長選でした。まだ20代で、本名で立候補しています。

そもそも金木町長をめざしたのは、青函トンネルの工事で、地元の土木関係者から締め出されたことが関係したかもしれません。

貧しい農家に育った父は、中学を卒業すると製材工場で働きました。職を変えながら蓄えて21歳でダンプカーを1台買い、生コン業者に石材を運んで納入する仕事をはじめます。ダンプと仲間を増やすうちに、青函トンネル工事の運送業務を受注しました。個人の運送業者が飛び込み営業で大プロジェクトの仕事を受注したのです。当然、地元の会社はおもしろくありません。父は青森県内で運搬する石材を売ってもらえなくなり、秋田県まで買いにいったそうです。父には、その時の恨みがあったので、町長となって見返してやろうと思ったのかもしれません。

その後、東京都知事選、大阪府知事選、長野県知事選、衆院選とエスカレートしていった理由は不明です。父は仕事や選挙について家族には語りませんでした。余計なことを言うと怒りだすから、僕たちも尋ねませんでした。

そもそも、羽柴秀吉を名乗りだしたのは20代半ばから。お寺の住職から「豊臣秀吉の生まれ変わり」と言われたからと本人は説明していました。

（三上 大和／文藝春秋 2025年8月号）