NHK高瀬耕造アナ、十数年ぶりの朗読にヒヤリ NHKアナが『ばけばけ』モデル・小泉八雲の怪談を読む【作品一覧・コメントあり】
NHK大阪放送局はきょう27日午後3時5分から、NHKラジオ第1放送（R1）で『怪談〜NHK アナウンサーが読む小泉八雲』を放送する。
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のモデル・小泉八雲の「怪談」から5 つの話を、NHKアナウンサーによる朗読で伝える。案内は『ばけばけ』の語りで“蛇と蛙”としておなじみの阿佐ヶ谷姉妹が務める。
【作品と朗読担当アナウンサー】
「雪女」 塩崎実央アナウンサー（※崎＝たつさき）
「耳なし芳一の話」 伊藤雄彦アナウンサー
「貉」 秋鹿真人アナウンサー
「策略」 高瀬耕造アナウンサー
「葬られた秘密」 一柳亜矢子アナウンサー
【コメント】
■朗読／高瀬耕造アナウンサー
「ばけばけ」おトキちゃんのように怪談はエンタメ要素満点です。怖いけどおもしろい、切ないけどやさしい怪談の魅力をアナウンサーの朗読でお楽しみください。ちなみに私は今回10数年ぶりの朗読に肝を冷やしています。ひえー。
■演出・朗読／秋鹿真人アナウンサー
恋したり、だまされたり、化かすのを楽しんだり、小泉八雲の「怪談」の妖怪幽霊はどこか人間らしいところがあります。なので「この妖怪、●●アナっぽい」ってな感じで、朗読を担当するアナウンサーの割り振りはあっという間にできました。年の瀬の午後、ゾッとひと息つかせます！
