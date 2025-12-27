フジテレビ系で「サンド・石井のタイマン旅！〜名古屋頂上決戦〜」が29日午前8時14分から放送される。お笑いコンビ・サンドウィッチマンと、石井亮次アナウンサー（48）のタッグでおくる毎年恒例の特番の第6弾。今回はサンドウィッチマンVS石井アナ＆ゲストの中川家・礼二（53）という対決構造で、名古屋の名所を巡りながら、おじさん達が好き勝手にバトルを繰り広げる。

生放送終わりの石井アナを迎えに、CBCテレビ前からロケがスタート。名古屋城下にオープンした「金シャチ横丁」では、店員や買い物客を巻き込んでバトルを繰り広げるほか、金箔（きんぱく）が乗った高級ひつまぶしなど、絶品名古屋グルメを堪能する。

また、大須商店街では「ロケ史上あまり見ることのない」ハプニングが発生する。「人気者はどっち対決！」と題し、商店街を歩く人にどちらのチームが好きか人気投票を実施するが、その勝負中にまさかのハプニングが発生。ゲストの礼二いわく、「ロケ史上あまり無いような出来事」。名古屋旅行に役立つ情報とともに、アラフィフのおじさん達がところ構わず、はしゃぐ姿も見どころだ。

石井アナは、ホームタウン・名古屋でのロケに「とても面白かったですし、何が起こるか分からないっていうのがこのロケの醍醐味（だいごみ）ですね」と堪能。「旅の情報にもお笑いにもなり、年末の朝に見ていただくにはちょうどいい番組です。この番組を見て笑って年を越していただきたいです！」とアピールした。

サンドウィッチマン伊達みきお（51）は、「大須商店街で面白いことが起きました。ハイライトはあそこじゃないでしょうか」と見どころを挙げた。