海外M＆Aが増え、海外投資家比率が急上昇している昨今。「英語の決算書を読むスキル」の必要性がこれまでと比べてはるかに上がっています。しかし、ただでさえ難しそうな会計用語を英語で読むなんてとんでもない、と思う人も少なくありません。

そんな人に最適なのが新刊『【新版】英語の決算書を読むスキル』です。

実は、英語の決算書は「中学英語レベルの英単語」による勘定科目と、グロス、ネットといった「カタカナ英語」の2つを整理すれば十分理解できるのです。そんな「会計英語の勘どころ」や「会計で頻出の英単語」はもちろん、会計指標分析、成長率計算、百分率決算書といった「これでひととおり決算書を分析した」と胸を張って言えるツールまで全網羅。少しでも英語の決算書に触れる機会のあるビジネスパーソンは全員必携の書になりました。

今回はその中から、BSの左側で頻出する英単語を紹介します。

これだけは覚えておきたい会計用語（BSの左側編）

1. Debit……借方

日本語でも借方（左）と貸方（右）は混乱するところ。Debitカードはそのまま私たちの預金口座から引き落とされるので資産サイド。Creditカードはいったん銀行に立て替えてもらうイメージで負債サイド。

2. Current assets……流動資産

Currentには「現在の」という意味があります。企業は1年単位で活動するから、Current＝流動的＝1年以内。

3. Cash and cash equivalents……現金及び現金同等物

EquivalentはEqual（等しい）から転じた言葉。

4. Marketable securities / Short-term financial assets……有価証券

Market（市場）とAble（できる）がくっついて、市場性のあるSecurities（証券）、つまり有価証券。

5. Accounts receivable / Trade（accounts）receivable……売掛金

Receivable（受け取ることになっている）Accounts（アカウント）、つまり売掛金。Tradeを付けると、商取引であることがより明確に。

6. Notes receivable……受取手形

Receivable（受け取ることになっている）Notes（手形）、つまり受取手形。

7. Inventories……棚卸資産

発明するという意味のInventにory（〜の性質がある）がつくから、企業が生み出したものでInventory（棚卸資産）。

8. Work-in-process……仕掛品

Process（プロセス）中にあるWork（作業）、すなわち仕掛品。その他にもWork-in-progress、Product-in-processなどいろいろな言い方があります。

9. Partially finished product……半製品

製造途中にある製品で、仕掛品と違ってその状態でも販売できるもの。まさに、Partially（部分的には）finished product（製品）です。その他にもSemi-finished-goodsなどいろいろな言い方があります。

10. Finished product（Manufactured product）……製品

製造がFinishしたProduct、つまり製品です。

11. Supplies……貯蔵品

サプライはカタカナ英語で問題なし。

12. Merchandise product……商品

Merchandiseだけでも「商品」という名詞になります。

13. Prepaid expense……前払費用

日本語の前払費用そのままで、Prepaid（事前に支払われた）expense（費用）。たとえば5月分の家賃を4月中に支払うようなイメージです。

14. Allowance for doubtful accounts（bad debts）……貸倒引当金

貸し倒れる可能性のある債権を英語ではDoubtful account（疑わしい勘定）と表現します。そのためのAllowance（引当金）です。

15. Fixed asset（Non-current asset）……固定資産

Current＝流動的＝1年以内に対して、Fixed＝固定的＝1年超です。Non-currentも1年以内でない、つまり1年超ということなので同じ意味になります。

16. Property, plant and equipment（PP&E） / Tangible fixed asset……有形固定資産

PP&Eと略して書くのが一般的です。Tangibleは「触ることのできる」という意味。日本語は「有形」と視覚に訴えますが、英語では触覚に訴えるのです。工場を持たない会社はProperty and equipment。

17. Building……建物

ビルディングはカタカナ英語で問題なし。

18. Land……土地

ランドもカタカナ英語で問題なし。

19. Machinery……機械装置

Machine（機械）の集合体がMachinery（機械装置）です。

20. Accumulated depreciation……減価償却累計額

Cumulateには「積み重ねる」という意味があります。

21. Construction in progress……建設仮勘定

日本語では意味がとりにくい「建設仮勘定」も、英語ではConstruction in progress（進行中の建築物）と、そのままです。

22. Intangible （fixed） asset……無形固定資産

Intangibleは「触ることのできない」という意味。日本語の「無形」は視覚に訴えますが、英語では触覚に訴えるのです。

23. Goodwill……のれん

英語でGoodwillはビジネス上の「信用」を意味します。まさに日本語の「のれん」に匹敵するもので、買収額−被取得企業の時価純資産。

24. Patent right……特許権

パテントはカタカナ英語で問題なし。

25. Trademark right……商標権

トレードマークもカタカナ英語で問題なし。

26. Investments in associates……関連会社投資

関連会社はAssociates、またはAffiliated companiesとも呼ばれます。Equity companiesとも呼ぶ。

27. Long-term financial asset……投資有価証券

ロングターム・ファイナンシャル・アセットはカタカナ英語で問題なし。

28. Deferred tax asset……繰延税金資産

Deferred（繰り延べられた）tax（税金）asset（資産）と、日本語と同じ語順です。税金の前払いに相当し、将来の税金を減算するものです。