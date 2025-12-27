生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』（アシュリー・ウォード著、夏目大訳）だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。今回、本書の翻訳をした夏目大氏にインタビューを実施。知られざるハイエナたちの社会について本書の内容に沿って聞いた（取材・構成／小川晶子）。

王朝を築くハイエナ

――『動物のひみつ』にはハイエナの社会が紹介されていました。ハイエナは「嫌われ者」のイメージがあって、あまりよく知らなかったのですが本書には面白いことがたくさん書かれています。

夏目大氏（以下、夏目）：ハイエナも面白いですねぇ。ハイエナの群れは「クラン」と呼ばれ、ライオンの「プライド」に似た集団ですが規模が大きい。

通常は30頭ほどで、最大で90頭くらい。地上の肉食哺乳類では最大の群れです。このハイエナ社会を仕切っているのは優位のメスです。

優位のメスから生まれた娘は自動的に母親のすぐ下の地位になり、母親の下の地位のメスたちより上になるという、血縁が重視される社会です。

第二位のメスから生まれた娘は第二位に、第三位のメスから生まれた娘は第三位に…と序列が決まっています。一種の王朝を築いているんですね。悲しいかなオスはひとまとめにして一番下です。

オス化しているハイエナのメス

夏目：ハイエナのメスはオスより攻撃的で、「偽陰茎」を持っているんですよ。脚の間に陰茎にそっくりの器官があって。

――驚きました。オスとメスが見分けにくいそうですね。

夏目：ある動物園が、繁殖のために二頭のハイエナを飼っていたけれど、何年も経ってから両方ともメスだったことがわかったという話もあります。

――ハイエナが攻撃的なのは、ホルモンが影響しているという話があって興味深かったです。

夏目：誕生前の発達の過程で「アンドロゲン」というホルモンを大量に浴びることで、生まれつき攻撃性が高いそうです。メスがオスよりも攻撃性が高い原因はいくつか考えられるようですが、いずれにしても、個体の攻撃性が高いにもかかわらず集団の中で内輪もめがめったにないのはすごいところです。

著者のウォード博士は「ハイエナという動物は非常に強いのだが、その強さを制御する能力も驚くほど高い」と言っています。

獲物を横取りしているという誤解

――ハイエナといえば「横取り」のイメージがありますが、誤解なんでしょうか。

夏目：ハイエナは狩りがうまいですからね。チームで協力し合って獲物を仕留めます。むしろライオンに横取りされることが多いようです。

本書には「ライオンは自ら獲物を捕らえるハンターだが、ハイエナはその獲物を横取りするスカベンジャーだという見方は実のところまったく正しくない。ライオンがハイエナを仕留めた獲物を奪うケースの方が、その逆の二倍もあるからだ」とあります。

ライオンのほうが大きく、一対一で戦ったら勝ち目がないので、ライオンに獲物を横取りされたらおとなしく見ているしかありません。

ときどき隙を見て走り寄り、獲物の一部を奪い去るくらいです。

イヌに似ているがネコに近い

――本書にはハイエナが人間になついた例も書かれており、ほっこりしました。人間と一緒に旅をして、テントの中で一緒に寝ていたという話でした。

夏目：かわいく思えてきますね。ハイエナは見た目で損しているんじゃないかなぁ。意外と首が長くて、姿勢も悪く見えるんですよね。見た目はイヌに似ていますが、分類的に言うとイヌ科ではないんです。

「ネコ型亜目ハイエナ科」に分類されていて、どちらかというとネコです。動物の分類も変化してきています。昔は形態で分けていたけれど、いまはDNAの分析でいろいろわかるようになっているのでしょう。

動物進化の系統図を眺めるのも面白いですね。

（本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです）