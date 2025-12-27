◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

右手に太平洋、左手には広大な牧場が次々と目に飛び込んでくる。３７年前、卒業旅行で友人がつきあってくれた無計画の北海道旅行だった。日高本線に揺られてたどりついた新冠の明和牧場。見学させてもらったハイセイコーが旅立ってから、すでに四半世紀が過ぎた。

日高と聞くと、その当時の風景がよみがえる。まぎれもないサラブレッドの故郷である。ただ、２０１７年のキタサンブラックを最後に、日高生まれの有馬覇者は誕生していない。社台グループが腰を据える胆振（いぶり）・千歳地方から優勝馬が輩出されるのは時代の流れとはいえ、一抹の寂しさを感じさせる。

８８、９０年のチャンピオン、オグリキャップは三石（現・新ひだか町）、９３年の優勝馬トウカイテイオーは新冠で、この世に生を受けた。３０年以上が経過しても色あせることのない、日高が生んだスーパーホースたちだ。今年の代表は上半期のグランプリホース、メイショウタバルで、鞍上には武豊騎手。くさびを打ち込むには、これ以上ない役者が、心を揺さぶるドラマを見せてくれる。（吉田 哲也）