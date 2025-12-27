AI時代を生き抜く子どもに必須！ 「論理的思考力」を鍛えるためにプロが考えた「子どもが夢中になる」学習システムの奇抜な中身

2025年時点で約300教室を展開するまでに成長した「りんご塾」は、算数特化型の塾である。もともと街の補習塾としてスタートし、ほとんど算数しか教えない体制へと移行した。なぜ1科目だけに絞ったのか。世界情勢の変化を受け、これからを生きる子どもたちに必要な思考力をつけさせるためだった。新刊『本物の算数力の育て方』を上梓した代表・田邉亨（たなべ・とおる）氏の書き下ろし記事をお届けする。

なぜ「算数」が重要なのか

数ある学科のなかでも算数（そして数学）は、人により好き嫌いや得意・苦手がハッキリわかれる科目ではないだろうか。だから昔は、「算数・数学は嫌い（苦手）だから」という理由で文系を選んだり、「うちの子は算数（数学）が苦手だから文系に進ませよう」などと考える人が珍しくなかった。

しかし僕たちはもう、そこから頭を切り替えねばならない時代に足を踏み入れている。

情報通信技術（ICT）が目覚ましく発達し、誰もがインターネットを日常的に使うようになり、デジタルデバイスがあらゆる世代に広まったのは周知の通りだ。GIGAスクール構想が立ち上がり、幼児や小学生がパソコン、タブレット、スマートフォンなどのデジタルデバイスを、ひとり最低1台は持つのが当たり前のことになった。

それらの技術や通信網は情報理論をもとにつくりあげられたものだが、情報理論の基盤となっているのはまさに数学だ。望むと望まざるとにかかわらず、僕らは数学によってつくられた社会のなかに生きている。

この社会では、数学の素養が万人に必須のものとなっている。

支障なく日常生活を送るだけなら、最低限の知識だけでもどうにかなるだろう。だがテクノロジーを使いこなし、創造的な仕事によってさらなる進歩を目指すなら、高度な数学への理解が欠かせない。2019年に経済産業省が公開したレポート「数理資本主義の時代」にも、すでにそう明記されていた。

AIを使う立場にならなければ生き残れない

さまざまな電子計算技術のなかで、いま最も注目されているのは人工知能（AI）だろう。この新たなテクノロジーとどう共存するかは、実に厄介な問題だ。なぜならAIは「道具（tool）」ではなく「行為主体（agent）」だからだ（ユヴァル・ノア・ハラリ『NEXUS 情報の人類史』上［柴田裕之・訳、河出書房新社、2025年］：2ページ）。

道具を操る主体であるはずの人間が、AIとの関係のなかでは、いつの間にか、分析され操られる客体になってしまう。うかうかしていると人間のいるべき場所（たとえば職業）が次々とAIに取って代わられる。そんな現象がすでに世界のあちこちで起きている。

僕たちはもちろん、僕たちより先の未来を生きる子どもたちは、こうした高度なテクノロジーともうまく共存していかなければならない。共存の道を探るには、筋道立てて論理的に、粘り強く考え続ける力が当然、必要になってくる。「算数力」とは、そのような論理的思考力の初歩をなすものである。

幼稚園児だってAIに触れる機会がある現代だからこそ、できるだけ早く算数力を育て始める必要があるわけだ。そのような認識は専門家の間だけでなく、教育の世界にもとっくに広まっている。実際ここ数年で、入試における算数・数学の扱いや、出題される問題は大きく変わってきた。

一部の敏感な保護者も気づき始めている。

〈AIを使う立場にならなければ、子どもが生き残れない〉

そう真剣に考えて、僕が経営する算数特化型の「りんご塾」を訪れる親は少なくない。そんな方々が共通して反応するキーワードは「論理的思考力」だ。

キーワードを出すと反応する人がとても多いので、そこに目的があるのだとわかる。これまでは小学校高学年くらいから「論理的思考力」を伸ばしてあげたいと思う親がおおかったのが、最近は子どもが幼稚園・保育園のころからそう考える親が増えてきた印象がある。

楽しく始まり楽しく終わるのがコツ

論理的思考力を鍛えるの最も向いている教科は、算数だ。算数では、提示された情報をもとに論理的に思考を展開し、解を導き出すことが求められる。そのような営みに粘り強く取り組める知的な力を、仮に算数的思考力、略して「算数力」と呼ぼう。

他の記事でも書いた通り、「りんご塾」は教室数も生徒数も、ここ数年で急速に伸びている。なぜかというと、算数ニーズの高まりのなか、塾で練り上げた独自の「算数力を大きく伸ばすシステム」が支持されているからだと僕は自負している。

そのシステムは、ある程度なら家庭でも再現可能だ。その核心をお伝えするのがこの記事の目的である。では、塾で目覚ましい成果をあげている学習システムの、その核心とは何か。

「りんご塾」の授業は1コマ80分で、次のような構成になっている。

（1）まずパズル「天才テキスト」を解く（20分）

（2）次にドリル「算数テキスト」に挑戦（40分）

（3）終わりに「積み木」に取り組む（20分）

このように、「本格的な勉強」を「楽しいこと」で挟み込む「三部構成」がキモなのだ。ただし、「楽しいこと」で挟み込むといっても、ただの“お遊戯”で挟んでしまっては意味がない。子どもの好きなゲームで釣ったり、勉強のあとに待っている“ごほうび”をインセンティブにするだけの方法とは一味も二味も違うのでる。

どういうことか、詳しくは記事の後編に書くので、ぜひ続けて読んでいただきたい。

後編記事『「またやりたい！」「もっとやりたい！」と子どもに大反響…なせ三部構成の勉強法で「お勉強の場」が「学びのテーマパーク」に変わるのか』へ続く。

