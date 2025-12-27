【日本橋おといち】小伝馬町でみつけた、和モダン空間で創作和食が楽しめる隠れ家的お店
小伝馬町と馬喰横山の中間地点、大伝馬町エリアに10/6オープンしたこちらのお店では、刺身や海鮮を中心とした創作和食に合わせたこだわりの日本酒が楽しめます。和モダン空間で創作和食が楽しめる、隠れ家的なお店です。今回はお造り盛り合わせやキンメの煮付けなど、名物料理をまとめた定番コースにて堪能してきました!
季節の味わいで幕開けする前菜とサラダ
『前菜3点盛り』
まずはお通しの『前菜3点盛り』とサラダからスタート。ニシンの塩麹漬は、甘酸っぱさのあとにほんのり追いかけてくるピリ辛がクセになる!
大根の煮物はしっかり味が染みていて、エリンギの炒め物は香ばしく、コリっとした歯ごたえが良いアクセントでした!
『温玉、季節のシーザーサラダ』
ベビーコーン・マッシュルーム・トマトなど季節野菜がたっぷり!
コーンの甘さに温玉のとろ～り感が合わさるまろやかな味わいに、出汁の効いた和風ドレッシングが全体をきれいにまとめる。さっぱりしつつもコクのある一皿でした。
素材の旨みが主役の贅沢お創りと、ほっこり染みるキンメの煮付け
『お創り盛り合わせ』
続いてはそれぞれの素材の魅力が発揮された贅沢な盛り合わせ。
・穴子の煮こごり
しっとりとした身がほろほろっとほどけ、口の中でトロッと溶ける上品な味わい!
・王様サーモンおろしポン酢
ぷりっぷりの食感のあとに広がる脂の旨みを、おろしポン酢がさっぱりとまとめてくれる一品!
・かんぱちの燻製塩
ぷりっとした食感に燻製塩の香りと塩気が心地よく重なる大人の味。
・さわらの酢味噌
柔らかくしっとりとろける身に、酢味噌の優しい甘さと酸味がよく合う!
・みずたこ
出汁で和えてあり、出汁の旨みとタコの甘さがふわっと重なり、とても上品でした。
『キンメの煮付け』
身はほくほくと柔らかく、甘じょっぱい煮汁がしっかり染みた王道のおいしさ!噛むたびにふわっと広がる旨味がたまらない。
見た目も楽しい創作串揚げと、ほっと落ち着く薬味いなり
『名物！ハムカツチーズ串串』
見た目も映える!居酒屋定番メニューの創作串揚げと〆のいなり寿司。
チーズと分厚いハムが主役！そそる断面の一串!カラッと揚がった衣の中で、チーズはとろっと、ハムは肉厚で食べ応えばっちりの満足感ある一本。
『薬味たっぷりいなり』
茗荷やわさび菜など薬味をふんだんに使った爽やかないなり!
ほんのり甘い油揚げと薬味の香りがふわっと広がるほっと落ち着く優しい〆でした!
〆に嬉しい!ほっこり和スイーツの揚げまんじゅう
『さつまいもの揚げまんじゅう』
食後のデザートにはコロッと可愛い揚げまんじゅう!
外はカリッと香ばしく、中はもっちり生地。噛むほどにさつまいもの優しい甘みがふわっと広がって、和食の〆にぴったりのほっこりデザートでした!
木の温もりに癒される、日本酒が楽しいくつろぎ空間
木のぬくもりに包まれたやわらかい雰囲気の店内で、日本酒のラインナップも面白くて、広島・長野の銘柄に加えて、バナナの香りがふわっと広がる『バナナワライ』なんて珍しい一本もありました。
デートや女子会はもちろん、家族でも楽しめる居心地のよさで、つい長居しちゃうお店でした。
・住所 東京都中央区日本橋大伝馬町12-4 レイフォリア日本橋 1F
・価格帯 4,000～5,000円
・最寄駅 小伝馬町駅 徒歩約3分
・アクセス 人形町駅からも徒歩圏内
・営業時間
月～木 11:00-14:00／17:00-23:30
金 11:00-14:00／17:00-00:00
土日祝 15:30-23:30
・定休日 不定休