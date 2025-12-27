プロが重視する「リズム」を身につけよう！確実に上達するドリル

ゴルフの謎ワード「リズム」を安岡幸紀プロが丁寧に解説します。今回はStep1「1つめの振り子を整える」レッスンです！

クラブと体の引っぱり合いを感じながら振る

体とクラブの２つの振り子を理解したら、この２つをシンクロさせる感覚を養いましょう。

これは左足を踏み込みながらスイングする「ステップ打ち」がもっとも有効です。よく耳にするドリルだと思いますが、２つの振り子を意識しながら行なうと、普段とは別の感覚が生まれてくると思います。

左足を右足に寄せながらバックスイング。

そこから左足を踏み込んで振り切る。クラブと体の引き合いを感じよう

ポイントはクラブと体の「引き合い」。バックスイングでは体を左に、そのまま踏み込んでフォローでは体を右に揺さぶるようにバランスをとれれば、いいリズムが身につきます。

ほかにもクラブの振り子を妨げない２つのドリルを紹介するので、あわせて行なってみてください。

「引っぱり合い」を感じながらステップ打ち

つねにクラブと体が引っぱり合う感覚をもち続け、バランスを取り合っていること。とくに切り返しが重要だ。

【ドリル1】胸の前でクラブをグルグル回転！

ハンマー投げのようなイメージです

手首をやわらかく使って体の前でクラブをグルグルと回す。この「周期」を乱さずにクラブを加速できるような体の使い方がポイントになる。

【ドリル2】アーノルド・パーマースタイルで振る！

フィニッシュまで達したあと、手元を止めずに頭の上を越えて顔の前にくるまで1周させる。クラブの慣性を感じながら、止めずに流すイメージで頭の上でグルンと回そう。

A・パーマーのようなフィニッシュ！

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう。

レッスン＝安岡幸紀

●やすおか・ゆきのり／1988年生まれ、高知県出身。高知高校ゴルフ部を卒業後、指導者の道に進み、日本プロゴルフ協会のティーチングプロＡ級を取得した理論派コーチ。CHEERS GOLF代表。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC