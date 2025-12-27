予算の膨張が続く。編成の基本方針に掲げた「将来世代への責任」を果たせるのか。疑問を持たざるを得ない。

政府は2026年度の当初予算案を閣議決定した。一般会計の総額は122兆3千億円で、2年続けて過去最大を更新した。

高市早苗首相が推進する積極財政の結果である。

歳出の3分の1を占める社会保障費は前年度比で2・0％増えた。高齢化による経費増加に加え、医療・介護の報酬増額が押し上げた。

防衛費は23年度から5年間の予算総額を43兆円程度に増やす計画に基づき、3・8％の伸びだった。防衛力を抜本的に強化するためだが、予算を使い切れない不用額が毎年発生している。今回も規模を優先した形だ。

歳入面では、税収は過去最高の83兆7千億円を見込む。好調な企業業績を反映した法人税の伸びと、物価高で消費税が増えたことが要因だ。

それでも歳出を賄うには全く足りない。借金である国債を新たに29兆6千億円発行する。発行額は前年度当初を9千億円ほど上回る。

先進国で最悪レベルの借金の積み増しで、将来世代の負担も増大する。

インフレの局面では、歳出がある程度膨らむのはやむを得ない。とはいえ税収が伸びているのであれば、借金を少しでも減らすチャンスと捉えるべきではないか。

財務省は歳出の抑制や補助金の見直しに取り組み、「財政規律にも配慮した」と説明している。政策経費を税収で賄えるかを示す基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、当初予算で28年ぶりに黒字となる見込みだ。

だが財政構造の改革はまだ物足りない。

日銀の利上げで、国債の利払い費が増えた点に着目したい。予算計上額は前年度より2兆5千億円増え、金利負担は確実に重くなっている。

日本の財政運営に対する信認が揺らぐと、為替市場では円が売られて円安に動く。輸入物価は上昇し、さらなる物価高を助長する。

高市政権が物価高対策で成果を出したいのであれば、国債残高を抑えて財政健全化に取り組む姿勢を明確にする必要があろう。

首相は経済を成長させ、税収をさらに増やして財政を健全化させる道筋を描く。予算案には半導体や造船といった戦略分野の強化策を盛り込んだ。こうした産業の振興は経済安全保障の面でも重要だ。問題は政策効果があるかどうかだ。

膨張した予算案を審議する国会の責任は重い。国民民主党の玉木雄一郎代表は首相に対し、予算案成立に協力する考えを早々に示した。税制改正で党の要求を取り入れてもらったからだ。

予算案の中身が決まる前から賛意を表明するのはおかしい。与野党を問わず、予算案は厳しく点検すべきだ。