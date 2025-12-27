中国の旧正月を祝って長崎市中心部で開かれる「長崎ランタンフェスティバル」の概要が26日、発表された。点灯式がある来年2月6日から23日までの日程で、約1万5千個のランタンが市街地を彩る。市は18日間の開催期間中に110万人の集客を目標としている。

今回の見どころは、湊公園に展示される来年の干支（えと）である午（うま）を題材にした高さ11メートル、幅4・5メートルのメインオブジェ「龍馬精神（ロンマー・ジンシェン）」。2頭の馬が天に向かって力強く駆ける様子を表現した。ふるさと納税基金を活用して2年ぶりに新調された。

中国衣装を身にまとった100人が浜町アーケードなどを練り歩く皇帝パレードは、14日と21日に実施。21日の皇帝役は、長崎県出身で端島（軍艦島）を舞台にしたドラマ「海に眠るダイヤモンド」にも出演した俳優の前原瑞樹さん（33）が務める。14日の皇帝役と両日の皇后役は後日発表される。

市などでつくる実行委員会の張仁春（ちょうじんしゅん）幹事長は「寒い中で暖かい提灯の灯りを感じてもらえる祭り。多くの方々に長崎の冬を楽しんでほしい」とアピールした。

実行委はこれまで旧正月に合わせて1月下旬〜3月上旬ごろで変動していた日程を、次回以降は2月の第1金曜日〜第3日曜日で固定化する方針を示した。（高平路子）