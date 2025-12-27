熊本県荒尾市が、給与カットなどによる財政立て直しを迫られた2003年度以来の財政悪化に直面している。荒尾競馬場跡地で進める「あらお海陽スマートタウン」の街づくりなど、税収増を目指す積極投資を、物価や人件費の高騰が直撃した。貯金に当たる財政調整基金は切迫し、財政の硬直度を示す経常収支比率は99・6％と県内ワースト。新たな街の経済波及効果が表れるまで、市民が納得できる行財政改革の知恵が試される。（宮上良二）

市は03年度、長引く不況による税収減や、市営バス事業の清算に伴う財政負担などで実質収支が赤字となり、3年後に財政再建団体に転落する可能性が浮上。特別職と職員の給与カットや組織のスリム化、投資的経費の抑制などで、財政健全化をやり遂げた。

一方で、長年の行財政改革で、老朽化が進んだ公共施設の対応が喫緊の課題に。浅田敏彦市長は17年に就任すると、老朽化施設の更新を優先的に進め、22年に市立図書館と学校給食センター、23年には市立有明医療センターを整備。図書館は商業施設への移転で整備費を新築の半分に抑え、給食センターも長洲町と共同で整備・運営して費用を抑えた。ただ、大型公共施設の相次ぐ更新は、財政への圧迫要因になった。

市が「未来への投資」として最重要プロジェクトに位置づけるのが、競馬場跡地の街づくりだ。既に場外馬券発売所「BAOO（バオー）」や大型ディスカウントストア「メガセンタートライアル」が開業。新年度には道の駅と市保健・福祉・子育て支援施設がオープンする。温泉付きホテルとの立地協定も結ばれた。

市によると、土地区画整理事業費は63億円で、国庫補助や公有地売却で市の実質負担は4億円。さらに小学校給食費無償化や子ども医療費助成の拡充など、子育て世帯支援も強化した結果、22年度末に40億円余りだった財政調整基金の残高は、24年度末に17億5200万円、本年度末は1億2700万円にまで細る見込みだ。当面、予算編成への活用は難しい。

市はスマートタウンの経済波及効果約480億円、税収効果約8・5億円、就業誘発効果約6千人と試算するが、全ての施設が稼働した後の数字。新年度からは道の駅などの指定管理料約1億1千万円が生じ、数年後には荒尾駅舎の改修など大型事業も控える。

市は、財政健全化を目指す4年間の行政改革大綱を来年3月をめどに策定中。浅田市長は「早期に健全化を図れるように、全庁一丸となって取り組む」と表情を引き締める。