¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï°åÎÅÍÑ¥Ø¥ê»ö¸Î¡¡´Ñ²»»ûÊ©ÁüÂÐÇÏ¤ËÌá¤ë¡ÚÄ¹ºê²ó¸Ü2025¢4~6·î¡Û
¡¡2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ú4·î¡Û
¡¡6Æü¡¡ÂÐÇÏ»Ô¤«¤éÊ¡²¬»Ô¤Ë´µ¼Ô¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿°åÎÅÈÂÁ÷ÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬°í´ô»Ô²¤Ç»ö¸Î¡£Åë¾è¤·¤¿6¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢´µ¼Ô¤ÈÉÕ¤Åº¤¤¤Î²ÈÂ²¡¢°å»Õ¤Î3¿Í¤¬»àË´
¡¡7Æü¡¡¸ÞÅç»Ô¤Ç»³ÎÓ²ÐºÒ¡£7ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ò¾ÆÂ»¡Ê»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Þ¤È¤á¡Ë¡£1500¿ÍÄ¶¤Ë°ì»þÈòÆñ»Ø¼¨¡£3Æü¸å¤ËÄÃ²Ð
¡¡20Æü¡¡À¾³¤»ÔÄ¹Áª¤Ç¸µ¸©µÄ¤ÎÀ¥Àî¸÷Ç·»á¤¬½éÅöÁª
¡¡26Æü¡¡¶å½£Ê¸²½³Ø±à¹â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¸µ´ÆÆÄ¤Î°æ¾åÇîÌÀ¤µ¤ó¤¬»àµî¡¢67ºÐ¡£Æ±Éô¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤ò15²óÀ©¤·¤¿
¡¡27Æü¡¡¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î»àµî¡á21Æü¡á¤ò¼õ¤±Ä¹ºê»Ô¤Î±º¾åÅ·¼çÆ²¤ÇÄÉÅé¥ß¥µ
¡¡¡Ú5·î¡Û
¡¡12Æü¡¡ÂÐÇÏ»Ô¤Î´Ñ²»»û¤«¤éÅð¤Þ¤ì´Ú¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Ê©Áü¤¬12Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÂÐÇÏ¤ËÌá¤ë
¡¡15Æü¡¡¸¶Çú¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¾â¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÉü¸µ¤µ¤ì¡¢´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£8·î9Æü¤ÎÄ¹ºê¸¶Çú¤ÎÆü¤ËÁÐÅã¤Î¾â¤¬²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤¿
¡¡¡Ú6·î¡Û
¡¡3Æü¡¡43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤«¤é34Ç¯
¡¡15Æü¡¡´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Á°Ä®Ä¹¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦º´¡¹Ä®Ä¹Áª¤Ç¸µÄ®µÄ¤ÎÉÍÌîÏË»á¤¬½éÅöÁª
¡¡16Æü¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬²¼Ê¿Î´¹¨´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£2013¡Á18Ç¯¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¹âÌÚÂöÌé»á¤¬¸åÇ¤¤Ë
¡¡27Æü¡¡ÂçÂ¼»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÃËÀ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î°ÜÅ¾Èñ¤òÉÔ»Ùµë¤È¤µ¤ì¤¿½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ÆÄ¹ºêÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ
ÂçÂ¼ÏÑ¤Î´Ä¶ÌäÂê¡¡·Ã¤ß¤Î³¤¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë
¡¡ëÝÁá¡¢ÂçÂ¼Î¾»Ô¤ò¼õ¤±»ý¤Á¡¢°ÜÆ°¤ÇÂçÂ¼ÏÑ±è¤¤¤òÄÌ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î½©¡¢ëÝÁáÆÃ»º¤Î°ËÌÚÎÏ¤ß¤«¤ó¼ý³Ï¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤¡¢ÂçÂ¼ÏÑ¤òÇØ·Ê¤Ë¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤ë¥ß¥«¥óÈª¤Ë¸«¤È¤ì¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤ÏÅ·Àµ¸¯²¤»ÈÀá¤Î°ì¿Í¡¢Àé¡¹ÀÐ¥ß¥²¥ëÉ×ºÊ¤ÎÊè½ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¥ê¥·¥¿¥ó¶ØÀ©¤Î¾¯¤·Á°¡¢Ä¹¤¤¹Ò³¤¤ò·Ð¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥ß¥²¥ë¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë¿á¤¹Ó¤ì¤¿ÃÆ°µ¤ÎÍò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î³¤¤ò¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÑ±è¤¤¤òÊâ¤¯¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬Åç¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¡¢¤½¤³¤¬Ä¹ºê¶õ¹Á¡ÊÂçÂ¼»Ô¡Ë¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÂçÂ¼ÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÎ¥Åç¤ÎÌ§Åç¡Ê¤ß¤·¤Þ¡Ë¤Ï²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¡¢ÆÃ»º¤ÎÌ§ÅçÂçº¬¤ÏÄÒÊªÍÑ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤êË¤«¤ÊÅç¤òÎ¥¤ì¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò·Ð¤Æ³¤¾å¶õ¹Á¤¬³«¹Á¡£º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö300Ëü¿ÍÄ¶¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«¹Á50¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¶õ¹Á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯³«¤«¤ì¤¿¡£9·î¤ËÂçÂ¼»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤â¸ò¤¨¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¶õ¹Á¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÄó°Æ¡£¡ÖÄ¹ºêÃæ¤Îµû¤ò½¸¤á¤¿¿åÂ²´Û¤¬¶õ¹Á¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌÌÇò¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³°³¤¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¸Ð¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÂçÂ¼ÏÑ¡£°ìÊý¤Ç³¤¿å¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿å¼Á°²½¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤´ßÀ¶ÁÝ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³¤¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±è´ß¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö³¤Áôschool¡×¤È¤¤¤¦¼ø¶È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶µ¼¼¤Ç³¤Áô¤ò°é¤Æ¡¢³¤¤ËÌá¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£»ØÆ³¤·¤¿¥×¥í¥À¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæÂ¼ÂóÏ¯¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ï³¤Äì¤ÎÁô¾ì¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö°ë¾Æ¤±¡×¤Ë´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¡¢ÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤Ç¤â³¤Áô¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µ¼¼¤Ç°é¤Æ¤¿³¤Áô¤ÏÀ¸°é¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤¦¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÀ®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£³¤¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¡£·Ã¤ß¤Î³¤¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë