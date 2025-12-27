¡Îº´²ì¸©¡Ï¹©·Ý»ºÃÏ¤Ë¿·¤·¤¤M¡õA¤ò¡¡¸×ÀçÍÒ¤ÎÀîÉû¤µ¤ó¡¡ÂçÀîÆâ»³¡Ö°ÉÅÚÍÒ¡×¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡¢¹©¾ì³èÍÑ¤Ø
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤ÇÌó40Ç¯Â³¤¯ÍÒ¸µ¡Ö°ÉÅÚÍÒ¡×¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ë¡¢ÆéÅç¸×ÀçÍÒÈÖÆ¬·ó³¨»Õ¤ÎÀîÉûÎ´É§¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ä¹´üÅª¤ÊÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»ö¶È·Ñ¾µ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿ÀîÉû¤µ¤ó¤¬Çã¼ý¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¾Æ¤ÊªÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¿·Àß¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®´ë²è¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£°ÉÅÚÍÒ¤¬½êÍ¤¹¤ë¹©¾ì»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ºÃÏÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤ÎÀ¸»º¡¢ºß¸Ë¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡ÀîÉû¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¸×ÀçÍÒ¤Î3ÂåÌÜ¸å·Ñ¼Ô¡£°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¾Æ¤Î²¼³¨ÉÕ¤±¡¢¾å³¨ÉÕ¤±¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆéÅç¾Æ³«ÍÒ350Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢°ËËüÎ¤ÆéÅç¾Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦µÇ°¹Ô»ö¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»ºÃÏ¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢·¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÆ«ÅÚ¤òÀ®·Á¤·¤¿¡ÖÀ¸ÃÏ¡×¤Î³ÎÊÝ¡£¤í¤¯¤í¤ò»È¤¦¹âµéÉÊÀ©ºî¤ò¤Î¤¾¤¤¤ÆÀ¸ÃÏ¤Î°ÑÂ÷À¸»º¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¡¢ÍÅÄ¾Æ¤Ê¤É¤Î»ºÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂçÀîÆâ»³¤Ç¤ÏÃæÎÌµ¬ÌÏ¤ÎÈ¯Ãí¤¬Â¿¤¯¡¢°ÑÂ÷¶È¼ÔÂ¦¤ÎÇ¼Æþ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÏÄã¤¯¡¢²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÉÅÚÍÒ¤Ï¶áÇ¯¡¢¼«Á°¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤Ï¹Ô¤ï¤º»ÅÆþ¤ì¤¿°ìÈÌÆ«¼§´ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÔÆâ¤Ë¤ÏÌó2600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¹©¾ì¤ò½êÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÀîÉû¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇã¼ý¤Î·è¤á¼ê¤¬¤³¤Î¹©¾ì¤ÎÂ¸ºß¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¡¢À¸ÃÏ¿¦¿Í¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£Â¾¤ÎÍÒ¸µ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëºß¸Ë¤âËÉÙ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¡¢ÆéÅç¾Æ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡9·î¤Î»ö¶È·Ñ¾µ¸å¤â½¾¶È°÷¤é¤Î¸ÛÍÑ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºÆÀ¸ºö¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë°ÉÅÚÍÒ¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö°ÉÅÚºÂ¡ÊAZUCHIZA¡Ë¡×¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï½µËö¤òÃæ¿´¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤ä½»Ì±¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£¾Æ¤Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë²è¤ä¡¢Áê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡ÊOEM¡Ë¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀîÉû¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÃÏÊý¤Î¹©·Ý»ºÃÏ¤Î¿·¤·¤¤M¡õA¡Ê´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Î»Ñ¡£10Ç¯¸å¤òÌÜÅÓ¤Ë¹½ÁÛ¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë