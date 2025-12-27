¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ú¤à¤Ä¤´¤í¤¦2025²ó¸Ü¥¡ÛÆéÅç¾Æ³«ÍÒ350Ç¯¡¢¤µ¤¤¤³¤¦¤ÎÊª¸ì¤ÏÂ³¤¯
¡¡º´²ìÈÍ¤¬º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤ËÈÍÍÒ¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç¡Ö350Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»æÌÌ¤Ç¤Ï4·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ÎÆ°¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦ÂçÀîÆâ»³¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¡¢´ØÏ¢µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜºÇ¹âµé¤ÎÆ«¼§´ï¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤â³Á±¦±ÒÌç¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤ëÆéÅç¾Æ¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÉ¾²Á¡¢Èþ½ÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤È¤È¤â¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é´ë²è¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½é²ó¤Ï»æÌÌ´Ý¤´¤È1¥Ú¡¼¥¸¤òÀêµò¡£ÆéÅç¾Æ¤¬¼é¤êÂ³¤±¤ë¿§³¨¡¢À÷ÉÕ¡Ê¤½¤á¤Ä¤±¡Ë¡¢ÀÄ¼§¤ÎÅÁÅý¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌÃÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£¡ÖÈëÍÒ¤ÎÎ¤¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢»°Êý¤ò¸±¤·¤¤»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÂçÀîÆâ»³¤Î´Ä¶¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó´ë²è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀîÆâ»³¤æ¤«¤ê¤Î35¿Í¤Ë¤è¤ëÊª¸ì¤À¡£¿ÍÁª¤ÏÉý¹¤¯ÆâÍÆ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¡¢22ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç¤Î34¿Í¤È¡¢¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤ÎÌ¾¹©ÉûÅçÍ¦¼·¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ç¤Ïº´²ì»Ô¤äÊ¡²¬»Ô¤Ë¤â½Ð¸þ¤¡¢Î©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö½éÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆéÅç¾Æ¤ÎÆÃ¿§¤ä¶¯¤ß¤¬¡¢¥â¥¶¥¤¥¯²èÁü¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÌÀÎÆ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤â°ì¿Í¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÆéÅç¾Æ¤ÎÌ¾¾ÎÌäÂê¡£°ËËüÎ¤ÆéÅç¾Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë23ÍÒ¸µ¤¬°·¤¦Æ«¼§´ï¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÆéÅç¾Æ¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÈ¿ÂÐ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¹çÌ¾¤ÎÊý¤Ï¡Ö°ËËüÎ¤¡×¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë°Õ¸«½¸Ìó¤ËÃúÇ«¤µ¤ò·ç¤¯ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ÏÏ¢ºÜ¤ËÊÌ¤ÎÌÌ¤«¤é¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç»È¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¡×¤Î°ÕÌ£¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤¬¸½Âå¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤ò¡ÖºÆ¹Í¡×¤·¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð²þÁ±¤·¤Æ¡ÖºÆ¶½¡×¤µ¤»¤è¤¦¤È¤ÎÁÀ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï´ë²è¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎµÇ°»ö¶È¤Î¡ÖºÅ¹Ô¡×¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î2·î°Ê¹ß¡¢¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¡ÖÆéÅç¾Æ¡¡¸¥¾å¤ÎÊâ¤ßÅ¸¡×¤ä¡¢Ï¢ºÜÅÐ¾ìºÇÇ¯¾¯¤ÎÅìÈª¸÷À²¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ë¤è¤ë½é´ë²è¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢351Ç¯ÌÜ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Æ°¤¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄù¤á¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡£¡Ö¤µ¡¢¹Ô¤³¤¦¡ªÂçÀîÆâ»³¡×¡Ê»å»³¿®¡Ë
