柔道界のホープたちが点取り式の団体戦で闘う「2025サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」が26日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開かれた。海外勢を含む男女計115チームがエントリー。5人制の男子は東海大相模（神奈川）が15年ぶり2度目、3人制の女子は大成（愛知）が13年ぶり2度目の優勝をそれぞれ果たした。

東海大相模は男子決勝で国士舘（東京）を3−1で破り、2010年大会以来の王座に輝いた。先鋒の高橋（2年）が一本勝ちでリードを奪い、主将を担う次鋒の大野（同）も鮮やかな払い腰で一本勝ちして流れを引き寄せた。最優秀選手に選ばれた大野は「全員が自分の力を全部出し切って優勝することができた」と、喜びをかみしめた。

女子決勝は、大成が五條東（奈良）に1−0で競り勝った。大会3連覇中の難敵を相手に一歩も引かず、中堅の野田（1年）による1勝を守り切った。主将の松井（2年）は優勝旗を手に「来年の全国中学校大会（全中）もチーム一丸で優勝したい」と満面の笑みで語った。 （山崎清文）

◇主催 九州柔道協会、サニックススポーツ振興財団、西日本新聞社

◇主管 福岡県柔道協会、サニックス旗福岡国際中学生柔道大会実行委員会

◇特別協賛 サニックスホールディングス、グローバルアリーナ

◇協賛 ミズノ、日本被服工業、大塚製薬、吉武地区コミュニティ運営協議会