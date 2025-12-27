台湾プロ野球の味全から海外移籍制度を申請しソフトバンクに入団した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が26日、台湾・台北市内で入団会見に臨んだ。3年総額15億円規模の大型契約で背番号は「18」に決まった（金額は推定）。

徐は最速158キロを誇る右腕で、ドラフト1位で2020年に味全に入団。右肘手術を乗り越えた23年にチームの台湾シリーズ制覇に貢献してMVPを獲得した。今季は19試合に登板し5勝7敗、防御率2・05。日米複数球団による争奪戦の末、ソフトバンクへの入団を決断した徐は「1年目は環境への適応を重視するように言われているが、先発入りしてチームのために全力を尽くしたい」と意気込みを語った。

同席した城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）は「ホークスにとって最高のクリスマスプレゼント。エースナンバー18はわれわれの期待の証しで、さらにスケールの大きい投手に育てたい」とし、来年3月に開幕する野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の台湾代表入りにも理解を示した。

会見では、台湾でも郷土のスターとして人気を誇る王貞治会長からの「来年ともに日本一連覇を祝えるよう、オフ中に気持ちの準備をしてほしい」との激励メッセージも紹介された。徐は年明けにも拠点を移し、球団は福岡で再度入団会見を予定している。 （台北・長美咲）