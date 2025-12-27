J1・横浜FMは26日、公式サイトを通じて日産自動車株式会社(日産)とのトップパートナー契約の継続を発表しました。

横浜FMによると、明治安田J1百年構想リーグでのトップパートナーとなり、公式ユニフォームの胸部に日産の社名が記載されることとなりました。

この発表に併せて、日産の社長兼最高経営責任者のイヴァン・エスピノーサ氏が声明を出し、「明治安田J1百年構想リーグの開幕に向け、とてもワクワクしています。日産自動車は、新シーズンも横浜F・マリノスのトップパートナーとしてチームを応援し、チームと一緒に戦ってまいります。横浜をホームタウンとするF・マリノスの勝利と将来に向けた発展を支援し、神奈川県、横浜市の地域社会に貢献していきます。そして、日産自動車もF・マリノスの活躍と共に、大きく飛躍していけるよう挑戦を続けてまいります。決して諦めない姿勢で、昨シーズン最後まで戦い抜いた勢いをそのままに、新シーズンに突入するF・マリノスの戦いにぜひ、ご期待ください。F・マリノスのファン・サポーターの皆さま、そして横浜を愛する全ての人々に、勇気と感動を。Let's go for the win!」と思いをつづりました。