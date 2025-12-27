ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間15:38）（日本時間05:38）
ダウ平均 48694.74（-36.42 -0.07%）
ナスダック 23613.33（+0.02 +0.00%）
CME日経平均先物 50725（大証終比：+5 +0.01%）
欧州株式26日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.481（-0.020）
10年債 4.130（-0.004）
30年債 4.816（+0.022）
期待インフレ率 2.230（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.85（-1.50 -2.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4553.00（+50.20 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
87538.63（-306.08 -0.35%）
（円建・参考値）
1370万0671円（-47905 -0.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間15:38）（日本時間05:38）
ダウ平均 48694.74（-36.42 -0.07%）
ナスダック 23613.33（+0.02 +0.00%）
CME日経平均先物 50725（大証終比：+5 +0.01%）
欧州株式26日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.481（-0.020）
10年債 4.130（-0.004）
30年債 4.816（+0.022）
期待インフレ率 2.230（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.85（-1.50 -2.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4553.00（+50.20 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
87538.63（-306.08 -0.35%）
（円建・参考値）
1370万0671円（-47905 -0.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ