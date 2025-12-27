ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は小幅安　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間15:38）（日本時間05:38）
ダウ平均　　　48694.74（-36.42　-0.07%）
ナスダック　　　23613.33（+0.02　+0.00%）
CME日経平均先物　50725（大証終比：+5　+0.01%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独DAX　 24340.06（+56.09　+0.23%）
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.481（-0.020）
10年債　 　4.130（-0.004）
30年債　 　4.816（+0.022）
期待インフレ率　 　2.230（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（0.000）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.740（0.000）
日　本　　2.033（-0.009）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.85（-1.50　-2.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4553.00（+50.20　+1.11%）

ビットコイン（ドル）
87538.63（-306.08　-0.35%）
（円建・参考値）
1370万0671円（-47905　-0.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ