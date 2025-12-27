女性で初めてＪＲＡ場内実況を務めるラジオＮＩＫＫＥＩの藤原菜々花アナ（２８）が、昨年に続き今年の有馬記念でも“架空実況”を披露した。

今年の有馬記念を架空実況する上で、まずは逃げ争いがどうなるのかがポイントでした。メイショウタバル、ミステリーウェイのどちらがハナを奪うのか、それとも他の馬か…。他はジャスティンパレスの位置取りにも悩みましたね。そしてミュージアムマイルが今回、どのようなレースをするかによって、現３歳世代の強さが見える一戦になるのかなと感じています。

豪華メンバーがそろいましたが、２歳の頃からずっと追いかけ続けてきたレガレイラの強さを信じたいと思います。昨年は歴戦の古豪シャフリヤールとの激しい追い比べを制してグランプリホースに輝きましたが、その姿を見て涙が止まりませんでした。それと同時に本命にし切れなかったことを大後悔（笑）。今年こそはレガレイラの強さを信じて応援したいです！

２５年を振り返ると、私にとって今年の漢字は「会」です。ある日の実況を担当している途中、幼い頃から同居している祖父が亡くなったと突然、母から連絡が入りました。大切な人には会えるときにちゃんと会っておくことの大切さを感じた年でした。お仕事においてもさまざまな経験と出会わせていただき、実況における反省点にもたくさん出会った一年でした。足りない点しかないので来年は、もっと成長できるように努力を重ねたいと思っています。（ラジオＮＩＫＫＥＩアナウンサー）

【藤原菜々花アナの架空実況】

中山競馬場１１Ｒは第７０回有馬記念・ＧＩ。

歴代最多得票数となる６１万２７７１票を集めファン投票１位のレガレイラを筆頭に、ファン投票１０位以内から５頭が出走。２０２０年以来５年ぶりに中央競馬の最終日に実施される有馬記念。まさに２０２５年を締めくくるドリームレースです。

第７０回有馬記念、スタートしました。少しバラッとしたスタート。レガレイラは中団やや後ろから。さあ、今年も注目の先行争い。ミステリーウェイ、メイショウタバルとやはり、この２頭が出て行きます。ダノンデサイル、シンエンペラーと先行争い広がって、１周目の３コーナーをカーブ。メイショウタバル、ミステリーウェイ、どちらもハナを譲りません。

大歓声が上がるスタンド前です。ここで、メイショウタバルと武豊が先頭に立ちました。ミステリーウェイと松本大輝は２番手に控えます。これに並んでいくシンエンペラー。レガレイラは依然、中団やや後ろのポジションです。

各馬が１コーナーをカーブしていきます。先頭はメイショウタバル。武豊のペースです。２番手にミステリーウェイ、シンエンペラーと続きます。第３グループに、ダノンデサイルがつけて、マイネルエンペラー、その後にはラストランとなるタスティエーラ、エルトンバローズ、エキサイトバイオが追走していきます。

２コーナーをカーブして向こう正面。中団にはアドマイヤテラ、コスモキュランダ、アラタ。昨年の覇者レガレイラと皐月賞馬のミュージアムマイルは中団後ろ。後方はシュヴァリエローズ、引退レースのジャスティンパレスはこの位置。最後方にサンライズジパングという隊列です。

３、４コーナー中間。メイショウタバルが先頭をキープ。２番手にシンエンペラー、ここでダノンデサイルが一気に先頭に迫っていきます。その後にタスティエーラ、そして外からはミュージアムマイルとレガレイラも上がってくる！

最後の直線の攻防！ 先頭は粘るメイショウタバル。２番手からダノンデサイル、シンエンペラー。さらに後ろからは、来た来た！ レガレイラが先頭に躍り出る勢いで追い上げて、連れて上がるのはミュージアムマイル。さらに後ろからはジャスティンパレスも追い込んでくる。内で粘るメイショウタバルを追いかけるレガレイラとダノンデサイル！ メイショウタバルか、レガレイラか、ダノンデサイルか。レガレイラだ！

牝馬初の有馬記念連覇！ 何という勝負根性と強さでしょう。歴代最多得票数でファン投票１位となったレガレイラ。ファンの夢、関係者の想（おも）いを乗せて史上５頭目の有馬記念連覇です！！

２、３着争いはメイショウタバル、ダノンデサイルと２頭接戦。

今年も決して楽なレースではありませんでしたが昨年、６４年ぶりに３歳牝馬で制したレガレイラが、その強さを証明して第７０代グランプリホースへと輝きました！！

◆藤原 菜々花（ふじわら・ななか）１９９７年７月３日、神奈川県生まれ。２８歳。２０年にラジオＮＩＫＫＥＩに入社。２４年３月３日に女性初となるＪＲＡ場内実況を担当。今年は前半１〜６Ｒの実況や、Ｇ１の共同会見で司会を務めるなど活躍の幅を広げている。主なラジオ出演は「中央競馬実況中継」や「ななかもしか発見伝！」。中山馬主協会ホームページでは「藤原菜々花のＷｅ［ハート］ｈｏｒｓｅｓあなたのお話聞かせてください」を担当。