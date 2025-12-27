元横綱・白鵬翔氏（40）の弟子だった力士の四股名が、こぞって変えられた。現在の師匠、元横綱・照ノ富士こと伊勢ヶ濱親方（34）が、無理強いしたと見る向きも多い。大相撲関係者は「大嫌いな白鵬氏を思い出させる四股名を、弟子から取り上げたのだろう」と言う。

「鵬」「白」「翔」が消えて……

初場所の新番付が発表された12月22日、伊勢ヶ濱部屋に所属する9人もの力士が、四股名を変えたことも明らかになった。

「そのうちの8人は白鵬氏の元弟子です。例えば“令和の怪物”と呼ばれる幕内の伯桜鵬は、伯乃富士（22）に変わりました。白鵬氏にゆかりのある『鵬』の字が消え、伊勢ヶ濱部屋を象徴する『富士』が付けられたのです」（大相撲担当記者）

他にも、幕下の聖白鵬は寿之富士（25）に、三段目の泉翔鵬は泉富士（19）に改名されている。「鵬」の字だけでなく、白鵬翔の名にちなんだ「白」や「翔」も消えたのである。

心を込めて命名

「当の白鵬氏は、元弟子の改名について“残念です”と周囲に語っています」

とは、角界関係者。

「白鵬という名前は“昭和の大横綱”として知られる大鵬にならって付けたものです。白鵬氏は生前の大鵬を、日本における父のように慕っていました。だからこそ、弟子にも『鵬』の字を授けているのです。一方的に四股名を決めることはなく、本人と話し合った上で心を込めて、命名していたといいます」（同）

そんな思い入れがある名前が変わるのは、やはり強要されてのことか。伯乃富士となった元伯桜鵬も改名に際して、複雑な心境を漏らしていたという。

旧宮城野部屋の関係者によれば、

「伯乃富士の『乃』が、現在の師匠が付けていた四股名、照ノ富士の『ノ』と異なるところに、せめてもの“抵抗”が表れていると指摘する声もあります。改名は不本意だったと思います。白鵬氏を嫌っているとされる伊勢ヶ濱親方以外、改名させたい動機がある人は、そういないはずです」

日馬富士から八つ当たり

白鵬氏と伊勢ヶ濱親方の確執は、二人が現役だった2017年の“貴ノ岩暴行事件”にまでさかのぼる。

「照ノ富士にとってはとばっちりでした。白鵬氏もいた事件現場に運悪く居合わせ、同じモンゴル出身の先輩である日馬富士氏（41）から八つ当たりをされたといいます。長時間の正座を強いられ、説教され、膝のけがが悪化したとみられているのです」（前出の旧宮城野部屋関係者）

白鵬氏はその後の24年3月、率いる旧宮城野部屋を閉鎖させられた。以降、弟子もろとも伊勢ヶ濱部屋に転籍したが、今年6月9日に相撲協会を退職。照ノ富士が伊勢ヶ濱の名跡を継ぐことが決まっていたため、その下で部屋付き親方となるのを拒んだ格好だ。

もっとも白鵬氏が後継者と目していた、幕下の炎鵬（31）だけは改名していない。

「引退間近だとみられているからです。炎鵬は十両以上の番付をあと1場所経験すれば、年寄襲名の条件をクリアします。その後に宮城野株を取得し、白鵬氏の志を継ぐ新宮城野部屋を興すといわれている。ただ、今回の改名を踏まえると、伊勢ヶ濱親方が白鵬氏の元弟子を、炎鵬の部屋に転籍させることはないはずです。“富士軍団”の一員として、伊勢ヶ濱部屋にとどめておくでしょう」（同）

「そんなに騒ぐことじゃないでしょ」

改名が明らかになる前日、伊勢ヶ濱親方にその理由と経緯を尋ねると、

「協会から話が出ると思うので……。そんなに騒ぐことじゃないでしょ」

翌日、協会に改めて同じことを聞くと、

「特にこちらから、回答はありません」

白鵬と元弟子たちの受難は、まだまだ続く？

「週刊新潮」2026年1月1・8日号 掲載