◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

ＪＲＡ殿堂入り調教師で今春、定年引退した音無秀孝さん（７１）が有馬記念の予想で本紙に初登場。Ｇ１・１４勝の名伯楽は、レガレイラが中心とみた。

３月４日に引退して、９か月余り。６月には光栄にも顕彰者に選ばれました。一報をもらった瞬間は本当にうれしかった。ただ、私が偉いわけじゃなく、牧場や馬主さん、スタッフのおかげです。私が自分でしたのは同じような成績で顕彰者になった調教師の先輩、橋口弘次郎さんを目標にいろいろと真似をさせてもらったぐらい。橋口先生のように日本ダービーは取れなかったですけどね（笑）。

有馬記念はファン投票もある夢を買うレース。有馬記念と日本ダービーは雰囲気が違います。騎手時代には１９８３年に１度、ミスラディカルで出ましたが、３コーナーで外から寄られ、行き場をなくしたんです。立て直して、直線に向いた時は手遅れでした。８着でしたが、スムーズなら５着以上はあったはず。乗り役には非常に難しい舞台です。

調教師では、のべ１３頭が出走。ともにリンカーンで２着と３着が１度ずつあります。ただ、０３年の２着は勝ったシンボリクリスエスと９馬身差で、惜しいなんて思えない。０５年はハーツクライ、ディープインパクトに続く３着。あれはハーツのルメール騎手の手綱さばきにやられたレースです。とにかく、乗り役の腕が本当に大事なんです。

今年はそのルメール騎手が騎乗するレガレイラが中心です。自由自在に運べる強みはこの舞台で生きますし、牝馬は牡馬より２キロ軽い斤量で走れますからね。鞍上の手腕込みで期待したいですね。

相手ではシンエンペラーが気になります。今年の競馬で最も興奮したのがフォーエバーヤングのブリーダーズＣクラシック。私も２３年のデルマソトガケで２着でしたが、今年は歴史が変わりましたね。その矢作さんが大一番へどこまで状態を上げるか。先行馬では特に巧みな坂井騎手の騎乗にも注目です。

あとは距離が長いと思いますが、中山巧者のミュージアムマイル、中長距離の大レースでは特に強い友道厩舎のアドマイヤテラも挙げておきます。（ＪＲＡ殿堂入り調教師）

◆音無 秀孝（おとなし・ひでたか） １９５４年６月１０日、宮崎県生まれ。７１歳。１９７９年に騎手デビューし、９３年の引退までにＧ１・１勝を含む通算８４勝。９５年に厩舎を開業し、同年の北九州記念（イナズマタカオー）で初勝利を重賞初制覇でマーク。Ｇ１・１４勝を含むＪＲＡ通算９９６勝を挙げ、今年３月４日に定年引退。同６月に史上１２人目の顕彰者に選出された。