侍ジャパンの井端弘和監督が26日、2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場するメンバー8人を発表しました。

メジャーからはエンゼルスの菊池雄星投手、ドジャースの大谷翔平選手、パドレスの松井裕樹投手。NPBからは日本ハムの伊藤大海投手、阪神の石井大智投手、ロッテの種市篤暉投手、巨人の大勢投手、西武の平良海馬投手が選ばれました。

公式球への対応なども含めて、投手として起用も考えられる大谷選手ら8人の投手が先行して発表されましたが、今後については「MLBから返事がない選手もいますので、その辺と国内との調整がありますので、ある程度プランは1つ2つと立ててますけど、その辺が決まってくれば一気に決まると思っています。野手も含めて1月中旬くらいにとはと思っています」と話し、MLB球団からの返事をもとに最終メンバーが決定するとしました。

今回選ばれたメジャー組3人について「ルール的には完全にMLBになっているので、そういったところは国内の選手は慣れていないので、アドバイスもお願いしたい」とコメント。大谷選手の投手起用については「まだ調整段階ですし、キャンプに入ってからかなと思います」と語りました。

今回選ばれた中では最年長の菊池投手(34歳)について「まずは自分の調整に努めてもらえればいいかなと、そこからプラスアルファ、国内組含めてアドバイスを求められると思うのでその辺をうまくやってもらいたい」と話しました。