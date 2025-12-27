竹内涼真、憧れの人物に“愛の告白”！豪華サッカー対決前に予定が変わる大波乱

2026年1月2日（金）、木梨憲武が“夢のスポーツ対決”をプロデュースする『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』が放送。

現役トップアスリートや、華々しい成績を残したレジェンド、スポーツが得意な芸能人を招集し、ジャンルを超えたガチバトルを繰り広げる同番組。今回は、競技＆出場者第3弾が解禁された。

木梨率いる“木梨ジャパン”と矢部浩之率いる“矢部ジャパン”のサッカー対決に、レジェンドOBや2026年ワールドカップの代表候補でもある現役選手、竹内涼真、伊藤淳史という俳優陣まで、豪華メンバーが勢ぞろいする。

◆竹内涼真、憧れの稲本潤一に愛の告白

「サッカー対決」（解説・松木安太郎）では、木梨ジャパンと矢部ジャパンが熱き2番勝負を繰り広げる。

木梨ジャパンのメンバーは、前園真聖、遠藤保仁、高原直泰、柿谷曜一朗、権田修一、そして先日「藤枝MYFC」の監督に就任した槙野智章という元日本代表のレジェンドOBと、俳優代表・伊藤淳史。

対する矢部ジャパンには、高校時代には東京ヴェルディのユースチームに所属していたほどの実力者で、1月13日（火）からスタートする『再会〜Silent Truth〜』で主演を務める竹内涼真をはじめ、元日本代表の稲本潤一と中山雅史、そして相馬勇紀（FC町田ゼルビア）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、安藤智哉（アビスパ福岡）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）ら、日本を代表する現役選手が揃い踏み。

ところが実はここには裏話が…。というのも、もともと稲本は木梨ジャパン、槙野が矢部ジャパンでプレーする予定だったのだ。

しかし、元日本代表のレジェンドOBを前に「すごすぎ！」と大興奮の竹内が、「髪型もプレースタイルもマネして…僕の青春でした！」と憧れてやまない稲本に愛の告白。

「戦いたくない…」という竹内の言葉に、木梨が「じゃあ槙野とチェンジ（笑）！」とまさかのメンバーチェンジを提案し、急きょ同じチームでプレーすることになったのだ。

すると、直球すぎる愛の告白に大照れの稲本が竹内とパス交換するなど、のっけからラブラブモードに突入して…。

◆森保監督の“激レアPK始球式”で開幕！

試合開始を前に特別ゲストとして登場したのは、ワールドカップイヤーの2026年にふさわしい日本代表の森保一監督。

「ワールドカップでKINGを目指して頑張りたい！」と熱く意気込みを語る森保監督に、木梨が突然、「俺がキーパーをやりますから1本だけPKを蹴ってください！」とおねだりし始める。

すると、森保監督が快諾し、急きょ夢の“PK始球式”が実現。この貴重なPK対決に一同は大興奮する。

矢部が「決めないと番組が始まらないですよ（笑）」とプレッシャーをかけるなか、森保監督は「ワクワクしてきました！」と笑顔でスタンバイ。はたして、幸先よくゴールを決められるのか？

◆し烈な“俳優枠”争い勃発!?

最初の対決は、制限時間120秒の間に、ゴール中央に設けた直径2メートルの穴に何個ボールを入れられるかで競う「ノーバウンド玉入れタイムアタック」。

ペナルティエリア外から蹴られたボールを選手たちが地面に落とさずつないでシュートするのだが、1球入ると1ポイント、ダイレクトで決めれば3ポイント獲得となる。

23台のカメラが名場面を狙うなか、木梨も初めて挑む対決にワクワク。すると、両チームの接戦が続いたところで、木梨がタイムアウトを取る。はたして、流れを変えるためのこのタイムアウトは、吉と出るのか…。

一方、序盤にナイスゴールを決めた竹内は「ノーミスです」と伊藤淳史に向けてニヤリ。すると木梨も参戦し、『仮面ライダードライブ』（2014年）主演の本家ライダー・竹内vs木梨＆伊藤による“伝説のコンビ”のし烈な俳優枠争いがぼっ発することに。

続く「PK対決」では、通常のPKに加え、ヘディングPK、ロングスローPK、5人のディフェンダーを立てるフリーキックPKなど変わりダネ対決が続々。さらに急きょ、2人が同時に蹴るPKも行うことに。すると現役選手やレジェンドたちが高難易度のスーパーゴールを連発する。

木梨が「みんなで真剣にルールを考えながらやったら、楽しすぎて声が枯れました（笑）」というほど大盛り上がりした「サッカー対決」に注目だ。

◆竹内涼真 コメント

今回、僕の子供の頃からのヒーロー・稲本潤一選手にお会いできて本当にうれしかったです。僕自身、高校時代は「東京ヴェルディ」のユースに所属していたんですが、髪形からプレースタイルまで、すべて稲本選手のマネをしていました。サッカーをするのは半年ぶりだったのですが、僕のパフォーマンスの出来なんてどうでもいいと思ってしまうくらい（笑）、憧れの選手たちにお会いできたことが幸せでした。そして「『木梨ジャパン』の稲本選手と戦いたくない」と言ったら、同じチームになれたのも夢のようでした。本当に光栄で、ずっとこの場にいたいと思いましたし、すごく楽しい時間だったので、来年も呼んでいただき『再会』できれば嬉しいです。

皆さん、サッカー選手ってマジで超カッコイイんです！ ぜひその姿を見てください。