2025年も残すところあとわずか…、故郷に帰省し家族・親戚など集って正月は雑煮を食べながら、新しい年の訪れを祝う人も多いと思います。

【画像をみる】「背部叩打法」「腹部突き上げ法」を写真で解説 命を守るために取るべき行動

一方で心配されるのが、そしゃく・嚥下機能（食べ物を飲み込む力）の低下した高齢者などが、「餅」を喉に詰まらせることです。

東京消防庁によりますと、過去5年間で餅などを喉に詰まらせて救急搬送された人は338人、そのうち約9割以上の人が65歳以上の高齢者だったということです。

また、月別にみると、最も多いのは1月で135人、次いで12月が42人となっていて、この2か月間で全体の半数以上を占めていたということです。

そして、病院に搬送された時点で約9.7％の人が死亡、約35％の人が重篤の状態だったということです。

もし周囲の人が餅で喉を詰まらせたら

自分の身の回りで「餅」を喉に詰まらせた人がいた場合、どのような対応が適切なのか医師に話を聞きました。



解説してくれたのは、「おおみち耳鼻咽喉科医院」（岡山・東区）の大道亮太郎医師【画像①】です。



（大道亮太郎 医師）

「昔から、『喉に詰まったら掃除機で吸え』と言われることがありますが、窒息は秒単位で進行し、しかも掃除機吸引は、標準的な応急手当として推奨されていません」

喉に詰まったら「最優先でやるべき」ことは

大道さんは、喉に食べ物が詰まると数十秒で意識を失い、体はわずか数分で命にかかわるダメージを受けるといいます【画像③】。



（大道亮太郎 医師）

「救急隊が到着するまでの間に、現場にいる人が何らかの処置を行った場合、行わなかった場合に比べて、生存率・社会復帰率も有意に高くなることも示されています」



「つまり現場では、『救急車が来るまで待つ』ではなく、『到着までの“空白の数分”を家族・周囲の人が埋める』必要があります」



世間では、餅が喉に詰まった場合「掃除機で吸い出せばいい」という話も聞かれますが、この行為について大道さんは危険性を指摘します。

餅が喉に詰まると体は「数分」も待ってくれないー、窒息には残酷なタイムラインがあるのです。

「掃除機で吸う」なぜ危険？

餅が喉に詰ると、わずか数分で命に危険がおよぶ可能性が。。。



一刻を争う場面での救命処置のひとつとして、「掃除機のノズルを口に入れ吸い出す」行為について大道さんは警鐘を鳴らします。



（大道亮太郎 医師）

「結論から言うと『餅を吸える、吸えない』の前に、掃除機は応急手当の“本命”ではありません」



大道さんは、①掃除機を取りに行く、②ノズルを探す、③電源を入れる、といった準備のために、応急手当の開始までに時間を要すると指摘します。



（大道亮太郎 医師）

「掃除機を使って、口の中で餅を的確に取り除くことは、難しいとされています。日本医師会も、掃除機ノズルはあくまでも『最後の手段』としています」



「掃除機は餅を取り出そうとする際に、誤って口腔内を傷つけるなど、かえって危険な状況になりうることもあります」

掃除機を探すより「119番＋背中を叩け」

大道さんは東京消防庁・日本医師会・日本赤十字社が推奨する「窒息に対する対応策」を紹介してくれました。



① 119番通報（可能ならスピーカーモードにして両手を空ける）

② 咳ができるなら咳を続けさせる

③「咳が難しい」「声が出ない」場合は、以下の方法を推奨しています。

背部叩打法：前かがみにして、肩甲骨の間を手のひらの付け根で強く叩く【画像⑤⑥】

背部叩打法は、ひざまづいて、手の平（手の付け根に近い部分）で、肩甲骨の間を何度も力強く連続して叩く方法です。

背部叩打法で効果がなければ「腹部突き上げ法」

「腹部突き上げ法」【画像⑦⑧】は、餅をのどに詰まらせた人を、座らせるような状態にして、腕を後ろから抱えるように回し、親指側をみぞおちのやや下にあてます。そして、すばやく手前上方に向かって圧迫するように突き上げる方法です【画像⑦⑧】。



（※妊婦・乳児などは方法が異なるため注意）

窒息が起きているときに、絶対にやってはいけないことは、「液体を飲まる」ことだということです。水などの液体を飲ませると、症状の悪化や誤嚥の危険性があるとされています。

餅が持つ性質によるリスク

大道さんは、餅が喉に詰まるのは大きさの問題だけではなく、温度で性質が変わる特徴があるためだといいます。



（大道亮太郎 医師）

「厚生労働省の研究班報告では、餅は50～60℃では柔らかく、口の中に入るとすぐに、体温に近い40℃程度まで下がり硬くなるとされています」



「つまり、食べている“ほんの数十秒”のうちに、餅がのどにはりつきやすい状態へ変わり、窒息リスクを押し上げます」



安全な正月を送るためにも、大道さんは食事中の環境に注意することが重要だと続けます。

餅を食べる際の「危険チェックリスト」

大道さんは、気を付けるべきポイントとして、“食事中の環境”をあげます。特に以下の点に注意が必要だということです。



①ソファ・こたつでの食事（姿勢が崩れ、飲み込みが雑になりやすい）

②会話で笑いながら/テレビを見ながらの“ながら食べ”（嚥下のタイミングが乱れる）

③お酒＋早食い（注意力と咀嚼が落ちる）

④「もう大丈夫」と一人にする（発見が遅れる）

⑤朝イチの餅（唾液が出にくい時間帯があるため、いきなり餅を食べるのは避ける）

⑥入れ歯の不具合／口の乾き／飲み込む力の低下（高齢者ほどリスクが上がる）



食事中の環境づくりとあわせて、家族でルールなどを作っておくことも予防のひとつにつながるといいます。

餅を食べる時は「家族でルールづくり」が重要

餅での窒息を防ぐために、大道さんは食事の際、高齢者がいる家族などでは“ルール”を作ることが大切だといいます。



《ルール》

①餅を小さく切る/一口量を小さくする

②水・お茶・汁物などでのどを潤してから食べ始める（※「窒息が起きている最中」は飲ませない）

③背筋が伸びる姿勢で、会話はひと呼吸おいて

④見守り役を決める（「誰が119番通報、誰が背中を叩く」を先に決めておく）



（大道亮太郎 医師）【画像⑫】

「『掃除機があるから大丈夫』ではなく、“餅が口の中で冷めて喉にはりつく前に、少量を、潤いとともに”味わうことが大切です」