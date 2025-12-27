もし「餅」が喉に詰まったら･･･「わずか4分で命の危機」に→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】
2025年も残すところあとわずか…、故郷に帰省し家族・親戚など集って正月は雑煮を食べながら、新しい年の訪れを祝う人も多いと思います。
【画像をみる】「背部叩打法」「腹部突き上げ法」を写真で解説 命を守るために取るべき行動
一方で心配されるのが、そしゃく・嚥下機能（食べ物を飲み込む力）の低下した高齢者などが、「餅」を喉に詰まらせることです。
東京消防庁によりますと、過去5年間で餅などを喉に詰まらせて救急搬送された人は338人、そのうち約9割以上の人が65歳以上の高齢者だったということです。
また、月別にみると、最も多いのは1月で135人、次いで12月が42人となっていて、この2か月間で全体の半数以上を占めていたということです。
そして、病院に搬送された時点で約9.7％の人が死亡、約35％の人が重篤の状態だったということです。
もし周囲の人が餅で喉を詰まらせたら
自分の身の回りで「餅」を喉に詰まらせた人がいた場合、どのような対応が適切なのか医師に話を聞きました。
解説してくれたのは、「おおみち耳鼻咽喉科医院」（岡山・東区）の大道亮太郎医師【画像①】です。
（大道亮太郎 医師）
「昔から、『喉に詰まったら掃除機で吸え』と言われることがありますが、窒息は秒単位で進行し、しかも掃除機吸引は、標準的な応急手当として推奨されていません」
喉に詰まったら「最優先でやるべき」ことは
大道さんは、喉に食べ物が詰まると数十秒で意識を失い、体はわずか数分で命にかかわるダメージを受けるといいます【画像③】。
（大道亮太郎 医師）
「救急隊が到着するまでの間に、現場にいる人が何らかの処置を行った場合、行わなかった場合に比べて、生存率・社会復帰率も有意に高くなることも示されています」
「つまり現場では、『救急車が来るまで待つ』ではなく、『到着までの“空白の数分”を家族・周囲の人が埋める』必要があります」
世間では、餅が喉に詰まった場合「掃除機で吸い出せばいい」という話も聞かれますが、この行為について大道さんは危険性を指摘します。
餅が喉に詰まると体は「数分」も待ってくれないー、窒息には残酷なタイムラインがあるのです。
「掃除機で吸う」なぜ危険？
餅が喉に詰ると、わずか数分で命に危険がおよぶ可能性が。。。
一刻を争う場面での救命処置のひとつとして、「掃除機のノズルを口に入れ吸い出す」行為について大道さんは警鐘を鳴らします。
（大道亮太郎 医師）
「結論から言うと『餅を吸える、吸えない』の前に、掃除機は応急手当の“本命”ではありません」
大道さんは、①掃除機を取りに行く、②ノズルを探す、③電源を入れる、といった準備のために、応急手当の開始までに時間を要すると指摘します。
（大道亮太郎 医師）
「掃除機を使って、口の中で餅を的確に取り除くことは、難しいとされています。日本医師会も、掃除機ノズルはあくまでも『最後の手段』としています」
「掃除機は餅を取り出そうとする際に、誤って口腔内を傷つけるなど、かえって危険な状況になりうることもあります」
掃除機を探すより「119番＋背中を叩け」
大道さんは東京消防庁・日本医師会・日本赤十字社が推奨する「窒息に対する対応策」を紹介してくれました。
① 119番通報（可能ならスピーカーモードにして両手を空ける）
② 咳ができるなら咳を続けさせる
③「咳が難しい」「声が出ない」場合は、以下の方法を推奨しています。
背部叩打法：前かがみにして、肩甲骨の間を手のひらの付け根で強く叩く【画像⑤⑥】
背部叩打法は、ひざまづいて、手の平（手の付け根に近い部分）で、肩甲骨の間を何度も力強く連続して叩く方法です。
背部叩打法で効果がなければ「腹部突き上げ法」
「腹部突き上げ法」【画像⑦⑧】は、餅をのどに詰まらせた人を、座らせるような状態にして、腕を後ろから抱えるように回し、親指側をみぞおちのやや下にあてます。そして、すばやく手前上方に向かって圧迫するように突き上げる方法です【画像⑦⑧】。
（※妊婦・乳児などは方法が異なるため注意）
窒息が起きているときに、絶対にやってはいけないことは、「液体を飲まる」ことだということです。水などの液体を飲ませると、症状の悪化や誤嚥の危険性があるとされています。
餅が持つ性質によるリスク
大道さんは、餅が喉に詰まるのは大きさの問題だけではなく、温度で性質が変わる特徴があるためだといいます。
（大道亮太郎 医師）
「厚生労働省の研究班報告では、餅は50～60℃では柔らかく、口の中に入るとすぐに、体温に近い40℃程度まで下がり硬くなるとされています」
「つまり、食べている“ほんの数十秒”のうちに、餅がのどにはりつきやすい状態へ変わり、窒息リスクを押し上げます」
安全な正月を送るためにも、大道さんは食事中の環境に注意することが重要だと続けます。
餅を食べる際の「危険チェックリスト」
大道さんは、気を付けるべきポイントとして、“食事中の環境”をあげます。特に以下の点に注意が必要だということです。
①ソファ・こたつでの食事（姿勢が崩れ、飲み込みが雑になりやすい）
②会話で笑いながら/テレビを見ながらの“ながら食べ”（嚥下のタイミングが乱れる）
③お酒＋早食い（注意力と咀嚼が落ちる）
④「もう大丈夫」と一人にする（発見が遅れる）
⑤朝イチの餅（唾液が出にくい時間帯があるため、いきなり餅を食べるのは避ける）
⑥入れ歯の不具合／口の乾き／飲み込む力の低下（高齢者ほどリスクが上がる）
食事中の環境づくりとあわせて、家族でルールなどを作っておくことも予防のひとつにつながるといいます。
餅を食べる時は「家族でルールづくり」が重要
餅での窒息を防ぐために、大道さんは食事の際、高齢者がいる家族などでは“ルール”を作ることが大切だといいます。
《ルール》
①餅を小さく切る/一口量を小さくする
②水・お茶・汁物などでのどを潤してから食べ始める（※「窒息が起きている最中」は飲ませない）
③背筋が伸びる姿勢で、会話はひと呼吸おいて
④見守り役を決める（「誰が119番通報、誰が背中を叩く」を先に決めておく）
（大道亮太郎 医師）【画像⑫】
「『掃除機があるから大丈夫』ではなく、“餅が口の中で冷めて喉にはりつく前に、少量を、潤いとともに”味わうことが大切です」