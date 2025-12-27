世界一のエリートが平気で「ドタキャン」するワケとは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「自分が何をしたか思い出せない」ことはありませんか？

この1週間自分がなにをしたか思い出せない。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

自分の時間はデザインできる

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

グレアムの予定表は、典型的な幹部の予定表らしく、毎日がミーティングで埋まっていた。でも彼の予定表には変わった点が1つあった。毎日朝の6時から11時までを、自分のために確保していたのだ。

「それは私の時間だ。早く起きて早く家を出て、ジムでひと汗流してから朝飯を食べ、それからミーティングが始まるまで2時間ほど仕事をする」とグレアムは言った。

「誰かに予定をねじ込まれることはないんですか？」とJZは聞いた。

「たまにあるが、先約があるからと断っているよ」

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

仕事において、スケジュールとは誰かに埋められてしまうものだ。

だが、自分の時間は自分でデザインできる。

自分の予定をあらかじめブロックしたり、スケジュールを変えてしまうことだって可能だ。

世界一のエリートが平気で「断る」のは無責任だからではなく、自分の時間を自分でデザインしているからだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）