今夜放送『サクサクヒムヒム』で「推しの降る音楽祭」開催！マカロニえんぴつの音楽性に佐久間大介「深～！」

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。

年内最後となる今夜の報道は、1時間拡大スペシャルとして、番組初となる「推しの降る音楽祭」を開催。

マカロニえんぴつ、ILLIT、絢香という豪3組のアーティストが登場し、スペシャルライブも披露。さらにそれぞれの魅力を深掘りしていく。

■Z世代から昭和世代まで人気を誇るマカロニえんぴつ

2012年結成のマカロニえんぴつは、2020年にミニアルバム『愛を知らずに魔法は使えない』でメジャーデビュー。メンバー全員が音大出身というバックボーンを持ち、数々のヒット曲を生み出してきた。なかでも「なんでもないよ、」は2022年に『日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞という実績も持つ。

切なさが胸に刺さる歌詞はZ世代の共感を集め、どこか懐かしさを感じさせるメロディは昭和世代の心もつかんでいる。そんな世代を超えて支持される理由を深掘りしていく。

その魅力を解説する“おしつじさん”には、日頃からMVやライブ映像、SNSまでチェックする乃木坂46の弓木奈於と、YouTubeでもマカロニえんぴつ愛を語るダイノジ・大谷ノブ彦が登場。スタジオに本人たちを迎え、その魅力に迫る。

サクヒムは、マカロニえんぴつのMVやライブ映像を観ながら、「ポップな曲なのにネガティブすぎる歌詞」「実験的で音楽界に影響ある音楽を作る」というふたつの推しポイントを深掘り。

明るく耳なじみのいいポップなメロディに、ネガティブな歌詞を乗せるというギャップに、佐久間は「深～！」と驚きを隠せない様子を見せる。

さらにスペシャルライブでは、代表曲「恋人ごっこ」に加え、弓木イチオシの応援ソングであり最新曲の「パープルスカイ」を披露する。

■ILLITが新曲を日本初歌唱

続いてのアーティストは、2023年に韓国のサバイバル番組から誕生した5人組ガールグループ・ILLIT。

デビュー曲「Magnetic」はYouTube再生回数2億7,000万回超えの世界的ヒットを記録。今年発表した日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、『日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞し、K-POPグループの日本オリジナル曲としては史上初の快挙となった。さらに昨年に続き2年連続で『NHK紅白歌合戦』への出場も決定しており、今まさに注目を集める存在だ。

ILLITの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、SNSでK-POP情報を発信するインフルエンサー・よぬそんいさんと、ILLITをきっかけに50代で初めて“推し活”の楽しさに目覚めたという森口博子が担当。

ILLITのMVや映像を観ながら、「K-POPアーティストの新常識を作り出した“新しいかわいさ”」「心地良すぎて抜け出せないメロディ」というふたつつの推しポイントを深掘りしていく。

ILLITの感性が色濃く表れている「Cherish（My Love）」のMVを観た佐久間は、「うわ～、センス良い!!」「これ、すごいっすね」と思わず感嘆。

スペシャルライブでは、新曲「NOT CUTE ANYMORE」を日本初披露する。

■来年デビュー20周年を迎える絢香が登場

『推しの降る音楽祭』のラストを飾るのは、来年デビュー20周年を迎える絢香。

2006年に「I believe」でデビューし、着うたは42日で100万ダウンロードを突破。さらに同年リリースの「三日月」はオリコン週間ランキング初登場1位を獲得した。その後もストリーミング1億回再生を突破したNHK連続テレビ小説の主題歌「にじいろ」など、時代を彩る名曲を次々と発表してきた。

平成、令和と時代が変わっても色あせることなく、聴く人の心に響き続ける絢香。その魅力の源とはなんなのか。

絢香の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、歌手・俳優の大原櫻子が担当。映画のオーディションで絢香の楽曲を歌ったことをきっかけに俳優デビューを果たしたという大原が、自身の体験を交えながら、絢香の歌の魅力に迫っていく。

そして、絢香のMVやライブ映像を観ながら、「どの音域でも芯がある説得力のある歌」「勇気がもらえる飾らないストレートな歌詞」というふたつつの推しポイントを深掘り。スペシャルライブでは「みんな空の下」と新曲「Wonder!」を披露する。

絢香の圧倒的な生歌に、大原は感極まり涙を浮かべる。佐久間と日村もまた、力強さと優しさを併せ持つ歌声に心を掴まれている様子だった。

こうしてサクヒムは、マカロニえんぴつ、ILLIT、そして絢香という豪華3組のアーティストの魅力を存分に堪能。それぞれのアーティストの楽曲制作の裏側や歌詞に込められた想いなどに触れた。もともと3組の魅力は知っていたサクヒムだが、さらに深い”推し”となったのか？

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

12/27（土）23:30～24:25

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

ILLIT、絢香、マカロニえんぴつ

大原櫻子、森口博子、弓木奈於（乃木坂46）、大谷ノブ彦（ダイノジ）、よぬそんい

■番組リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/