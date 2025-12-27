　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万680円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては70.39円安。出来高は3018枚だった。

　TOPIX先物期近は3426.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIX現物終値比3.44ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50680　　　　　 -40　　　　3018
日経225mini 　　　　　　 50690　　　　　 -35　　　 81076
TOPIX先物 　　　　　　　3426.5　　　　　　+3　　　　3412
JPX日経400先物　　　　　 30865　　　　　 -15　　　　 720
グロース指数先物　　　　　 674　　　　　　-3　　　　 604
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース