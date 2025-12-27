妻の手料理を「手抜き」とけなす夫


【漫画を読む】妻の手料理を「手抜き」とけなす夫だが…!?

Webメディア「mamagirl」では、不倫トラブルやクレームなど⼥性が共感できるような作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品もあり、プロット制作はmamagirl編集部、作画は担当の漫画家がそれぞれ描いている。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、タバタさんに夫がめんつゆを料理に使った妻を非難するシーンについても話を伺った。

■「めんつゆを料理に使うのは手抜き」と批判する夫

「めんつゆを料理に使うなんて！手抜きしてんじゃねえよ！」「俺の母さんを見習え！」夫の衝撃のダメ出しに妻がスカッと反論！07


2年の交際を経て結婚した隆太と美月。これまで料理を母に頼っていた隆太は、美月のおいしい手料理に感心していた。ある日夫婦でスーパーへ買い出しに行き、美月はめんつゆを購入。その晩我が家直伝の肉じゃがを作ったところ、隆太は「味が染みててうま！」と大絶賛！

味つけについて聞かれたので、美月はめんつゆを使ったことを伝えると、隆太の箸がぴたりと止まる。そして「めんつゆを料理に使うなんて手抜きすんなよ！」と言うではないか!?さらに隆太は母の手料理と比べ出し、夫婦喧嘩へと発展してゆくのである…。

タバタさんに、夫が料理にめんつゆを使った妻を非難するシーンはどんな気持ちで描いたか聞いてみると、「最近は時短でしっかり味が染みるレシピも出てきている中、時短＝手抜きという考えを持っている人は、少なくないんだろうなと思いながら描いてました。この漫画の夫婦のように話し合える家庭が増えてほしいと思います」と話してくれた。

■子どもを叱れない母親

【ママ友にイラッ！】「〇〇ちゃんママに怒られるよ〜(笑)」迷惑すぎる“叱らない親”の根性を叩き直す！02


同じ幼稚園に通う木村さんの母親は、子どもを叱らないことで有名だ。小林さんは木村さんと一緒ににいると疲れてしまうが、小林さんの子どもと木村さんの娘・ねねちゃんは仲がよく、ママ友として付き合いざるを得ない。

ある日、自宅に木村さん親子が訪ねてきて、「ねねちゃんが遊びたいって言っててさ〜」と言いながら強引に上がってくる。ソファで飛び跳ねているねねちゃんを見て、小林さんは木村さんに止めるように言う。すると木村さんは「ゆきちゃんママに怒られるからやめとこっか！」と笑顔で話しかけるも、ねねちゃんはわかっていない様子。小林さんはそんな木村さんの叱り方を見て、思わずブチ切れてしまう…。

今回は妻や母親の日常をテーマにした2作品を紹介した。「mamagirl」ではそのほかの作品も投稿されているので、興味がある人はこの機会にぜひ一度読んでみて！

取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)

