「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

上げ潮に乗った３歳馬が虎視たんたんと一発を狙っている。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞を制し、菊花賞３着から参戦するエキサイトバイオ。当初は補欠４番手だったが、回避馬が続出して１６番目に滑り込むと、２５日の公開枠順抽選会では絶好の１枠１番をゲット。強烈な追い風に乗った今の勢いなら、大仕事をやってのけても不思議ではない。

今野師は「（荻野）極に『自分で引き寄せろ』と言ったら引きましたね。極、グッジョブ」と笑顔で抽選会を回顧。続けて「１番は僕にとっても縁起がいい。エキサイトバイオも１番で重賞を勝ったし、レパードＳ（ドンインザムード）も１番。先週の中山も内枠が有利でしたからね」と喜んだ。

もちろんトーンが弾むのは仕上がりに自信があるからこそだ。輸送前日の金曜は角馬場から栗東坂路でキャンター調整。トレーナーは「この中間はすごく状態が良く、先週の段階で仕上がっていました」と胸を張る。追い切り後の馬体重は前走時からプラス１４キロ。「菊花賞の時は休み明けで太いかなという感じだったけど、今回は馬体重が増えているのに太め感がない。重厚感が出てきましたね」と確かな成長に目を細める。

開業１４年目でＪＲＡ重賞初勝利を挙げた指揮官にとっても、今年キャリアハイを大幅更新中の鞍上にとっても初めてのグランプリ。「小回りを上手に加速できる脚がありますからね。菊花賞よりも状態はいいので、これなら」と今野師。充実の２０２５年を過ごしたコンビが、年末の総決算も最高の形で締めくくる。